Apple ne vend plus l'iPhone 8

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2

Apple vient d'enterrer l'iPhone 8, et l'iPhone 8 Plus, avec le nouvel iPhone SE. Sorti en 2017, l'iPhone 8 était arrivé en même temps que l'iPhone X. Il s'était bien vendu grâce à l'écart de prix entre les deux modèles, mais avait largement souffert l'année d'après avec l'iPhone XR, puis l'iPhone 11 en 2019.



Celui qui était le dernier des Mohicans avec un bouton Touch ID laisse sa place à... une copie moins chère et plus performante.

L'iPhone 8 tire sa révérence

En sortant le nouvel iPhone SE 2020 équipé de la dernière puce A13 et du design de l'iPhone 8, Apple n'avait pas d'autres choix que de le retirer de son catalogue. Moins cher et plus performant, l'iPhone SE a éclipsé l'ancien iPhone 8 grâce à quelques nouveautés intéressantes comme la eSIM, la puce A13, le mode Portrait, etc. Le tout pour 489€.



L'iPhone 8 et son écran LCD de 4,7 pouces (ou 5,5 en version "Plus"), laissent donc leur place à une nouvelle version plus aboutie. Si malgré tout, vous voulez un iPhone 8 dont le prix va dégringoler rapidement, rendez-vous sur Amazon. Il est doté de la puce A11, de 2 Go de RAM et devrait recevoir les mises à jour iOS 14 et iOS 15, au minimum.



