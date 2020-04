Eve pour HomeKit améliore la gestion des caméras et supporte iCloud

Le célèbre fabricant d'appareils HomeKit, Eve, vient de mise à jour de l'application iOS pour permettre aux clients de mieux profiter des caméras, de synchroniser les paramètres entre leurs appareils avec iCloud et d'offrir de nouvelles options de personnalisation pour les pièces. Il s’agit de la version 4.2 de Eve pour HomeKit.

Eve pour HomeKit : une mise à jour et HomeKit Secure Vidéo en approche

Eve a donc lancé une nouvelle version de son application iOS et en a profité pour dévoiler sa prochaine Eve Cam qui arrivera en mai et qui prendra en charge la vidéo sécurisée HomeKit d'Apple.



Comme l’explique Eve, bien que les caméras intelligentes pour la maison existent depuis longtemps, l'introduction de HomeKit Secure Video a finalement résolu tous les problèmes de sécurité qui les accompagnent. La vidéo en direct ne passe par aucun cloud et seul les utilisateurs y ont accès. Et Eve 4.2 est là pour vous permettre de tirer le meilleur parti de vos caméras compatibles HomeKit lorsque vous en avez besoin.



Même si il est clair que de nombreux utilisateurs se servent probablement de l'application Apple Maiso pour contrôler les appareils compatibles HomeKit comme ceux de Eve, l'application du constructeur est intéressante pour personnaliser son installation. Le reste est identique avec Apple avec les scénarios et l’automatisation.





Les trois grands changements de la version 4.2 de l'application sont la synchronisation iCloud pour partager les paramètres sur vos appareils Apple dans l'application Eve, la prise en charge améliorée de la caméra et un nouveau look pour l'interface utilisateur des pièces.



Le changement des caméras est le plus important avec une nouvelle vue plein écran, un aperçu actualisé de toutes les caméras compatibles HomeKit, et des caméras désormais intégrées dans la pièce dans laquelle elles se trouvent et qu’on peut piloter sans aller sur le détail de celle-ci.



