Minecraft Earth : il est possible d'envoyer un plateau de construction à ses amis

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Minecraft a, en novembre dernier, lancé une nouvelle expérience mobile en réalité augmentée au travers d'un jeu : baptisé Minecraft Earth (v0.16.0, 331 Mo, iOS 12.0), il vous permet de créer des environnements par bloc d’une nouvelle façon avec l’apport de la AR.



En gros, Minecraft Earth est un produit dérivé qui permet de construire dans le vrai monde et de placer ses créations sur une table, sans bouger du canapé. Si jamais vous voulez savoir ce à quoi ressemble la création de Mojang et Microsoft, je vous invite à regarder la vidéo de présentation :

Minecraft Earth : une mise à jour avec des petites nouveautés

Deux semaines en arrière, les développeurs de Minecraft Earth sortait une mise à jour 0.15 pour faire face au confinement et ainsi permettre aux joueurs de continuer à jour sans réellement sortir de chez eux.



Il est ainsi possible de générer des aventures n'importe où sans avoir à prendre de risques face à cette pandémie mondiale. Aujourd'hui, ils remettent le couvert en lançant la mise à jour 0.16. Cette dernière permet principalement d'envoyer "un plateau de construction à vos amis pour qu'ils affichent leurs propres appareils".



Ce n'est pas la seule nouveauté, puisqu'une créature rejoint le monde virtuel : le cochon tacheté. Pour le reste, il s'agit de résolutions de bugs et de corrections.

