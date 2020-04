Penbook 2.0 : une app pour écrire naturellement avec l'Apple Pencil

Penbook 2.0 est arrivée. Si l'app de base était déjà super donnant le sentiment d'écrire sur une véritable feuille de papier, la refonte de cette nuit l'amène à un autre niveau. En effet, avec Penbook 2.0, tout ce que vous écrivez peu désormais être reconnu et donc recherché plus tard.

Penbook 2.0 : la prise de notes encore plus avancée sur iPad

Penbook est une application de prise de notes qui se concentre sur l'écriture naturelle avec un Apple Pencil. La nouvelle version pour iPad inclut donc la prise en charge de l'OCR, et plus encore.



Parmi les nouveautés intéressantes, on note un tout nouveau design qui présente un style à trois ardoises qui donne un accès rapide à vos livres, pages et à la page actuelle sur laquelle vous écrivez.



Une autre nouvelle fonctionnalité très pratique est la prise en charge de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Cela permet de rechercher dans votre écriture et vos notes pour trouver facilement un mot ou une phrase, pratiquement pour ceux qui produisent beaucoup d'écrits. Parallèlement à l'OCR, la recherche dans Penbook a été complètement révisée pour être plus rapide et plus facile à utiliser. Cela inclut l'intégration de Spotlight avec iPadOS afin que vous puissiez lancer des livres Penbook spécifiques directement depuis l'écran d'accueil de votre iPad.



De plus, l'app a corrigé quelques bugs et permet enfin de zoomer en mode paysage. Un drôle d'inconvénient qui a été résolu.



En bref, il s'agit d'évolutions indispensables pour les écrivains et ceux qui prennent beaucoup de notes.



Penbook est un téléchargement gratuit sur l'App Store avec des achats intégrés pour débloquer toutes ses fonctionnalités pour 5,49€/mois ou 27,99€ en une fois à vie. Avec le mode Pro, vous pourrez exporter vos notes, choisir des couvertures de livres, etc.





Télécharger l'app gratuite Penbook