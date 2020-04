Résultat TSMC T1 2020 : record et avenir radieux avec l'iPhone SE

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le fondeur bien connu d'Apple sous le nom de TSMC, vient de publier ses résultats trimestriels pour le premier trimestre 2020. La firme taïwanaise annonce un bénéfice net presque doublé au cours du trimestre qui s'est terminé en mars, et a déclaré qu'elle espérait continuer sur sa lancée au cours du trimestre en cours, mais qu'il avait réduit ses perspectives pour l'industrie et la fonderie sur l'année totale, notamment à cause du Coronavirus.

TSMC optimiste pour le second trimestre 2020

La société qui compte Apple parmi ses clients, mais aussi Huawei ou Nvidia, a déclaré un bénéfice de 116,99 milliards de dollars NT (3,9 milliards de dollars) sur un chiffre d'affaires de 10,31 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars. Cela représente un bénéfice supérieur de 105,8 milliards de dollars NT par rapport aux prévisions, soit une hausse de 90,8% par rapport à la même période l'an dernier.



Le bénéfice du T1 est également supérieur de 0,8% à celui du T4 2019, mais le chiffre d'affaires a baissé de 2,1% au cours de la période. Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a déclaré que sa marge bénéficiaire nette pour le trimestre était de 37,7% et sa marge d'exploitation de 41,4%.





De nombreux analystes attendaient impatiemment les revenus de TSMC aujourd'hui pour évaluer l'impact de la crise des coronavirus sur la demande de produits. Apple, qui publiera ses résultats trimestriels plus tard ce mois-ci (le 30 avril), a déclaré il y a quelques semaines qu'elle ne pourrait pas respecter ses prévisions de revenus au premier trimestre.



Dans le détail, même si le chiffre est historique pour la société spécialisées dans la production de processeurs, les revenus générés par les smartphones ont baissé de 9%. Ce qui est logique au vu de la situation mondiale actuelle, mais aussi de la posture de Huawei vis-à-vis des américains. La firme chinoise a chuté au classement des ventes de smartphones perdant sa 2ème place pour laisser Apple et Xiaomi lui passer devant.



Enfin, Wendell Huang, vice-président et directeur financier de TSMC, s'attend aux même revenus sur T2, ce qui est impressionnant car plusieurs analystes ont considérablement réduit leurs estimations pour cette partie de l'année. Il semble que le nouvel iPhone SE 2020 avec sa puce A13 ait été commandé en grande quantité. De bon augure pour Apple donc.



