Apple Arcade : deux nouveaux jeux "Beyond Blue" et "A Fold Apart"

Il y a 57 min

Julien Russo

Apple continue d'enrichir le catalogue de son service Apple Arcade. Deux nouveaux jeux viennent d'arriver, il s'agit de Beyond Blue et A Fold Apart. Le premier est un jeu d'aventure en plongée sous-marine et le second va vous faire réfléchir puisqu'il est plus du type "casse-tête".

Les deux nouveaux jeux Apple Arcade

Beyond Blue et A Fold Apart sont deux nouveaux jeux dans Apple Arcade qui viennent de débarquer dans l'App Store de l'iPhone, de l'iPad et de l'Apple TV. Notons que Beyond Blue a aussi une portée sur iMac et MacBook !

Aussi passionnant l'un comme l'autre, Beyond Blue a le talent de vous faire voyager en eau profonde, quant à A Fold Apart, c'est plus un jeu scénarisé avec des graphismes que préféreront davantage les plus jeunes que les anciens.

"A Fold Apart"

Dans un monde où le papier peut se plier, chaque histoire a deux versions. Lightning Rod Games nous propose donc A Fold Apart, un jeu de puzzle primé qui explore le tourbillon émotionnel d'une relation à distance... dans un monde de papier !



Un jeu magique fait à la main avec plus de 50 niveaux et des graphismes 3D du plus bel effet mais qui vous demanderont de retourner, plier et déplier les puzzles de papier pour aider le couple à surmonter les obstacles émotionnels de leur relation. Mais l'amour résistera-t-il ?

Télécharger le jeu A Fold Apart

Beyond Blue

Beyond Blue nous transporte dans un avenir proche où il faut explorer les mystères de l'océan à travers les yeux de Mirai, scientifique et exploratrice des abysses. Avec une équipe de chercheurs récemment formée, le joueur découvre un mélange de récits, d'exploration d'un monde vierge et d'aventure, le mettant face à des décisions aux conséquences cruciales au cours de l'expédition de l'équipage. A noter que des océanologues experts ont été consultés pour ce jeu.

Télécharger le jeu Beyond Blue



Le téléchargement de ces deux jeux nécessite un abonnement Apple Arcade, ce qui vous permettra d'accéder à plus de 100 jeux sous différentes thématiques. L'abonnement est sans engagement et coûte seulement 4,99€/mois. Aucune publicité ou achat intégrés ne viendra interrompre votre session de jeu !