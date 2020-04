Réservez l'iPhone SE 2020 en précommande !

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Le nouvel iPhone SE annoncé mercredi est déjà disponible en précommande. Celui qui dispose d'un très bon rapport qualité prix avec la dernière puce A13, 3 Go de RAM, le Wifi 6, la 4G Gigabit LTE, la eSIM ou encore d'un capteur arrière unique avec Mode Portrait, est vendu à partir de 489€ en version 64 Go.



Avec la crise sanitaire actuelle, un tel produit devrait vite se retrouver en rupture de stock. Si vous comptiez changer de téléphone sans débourser 1000€, voilà donc votre chance.

Commandez l'iPhone SE 2020

Si vous avez lu notre comparatif entre iPhone SE, iPhone XR et iPhone 8, vous savez que le petit dernier de la gamme possède de sérieux arguments. Aussi puissant qu'un iPhone 11 Pro au quotidien et dans les jeux, le nouveau iPhone SE est aussi doué au niveau photo avec le capteur emprunté à l'iPhone XR. Sans oublier sa connectivité 4G LTE Gigabit et son WiFi 6 dernier cri.



Préparez donc votre porte-monnaie pour acheter le dernier iPhone qui se décline en trois coloris (noir, blanc et rouge) avec une face avant toujours noire (contrairement à l'iPhone 8) et trois capacités :

iPhone SE 2020 64 Go à 489€

iPhone SE 2020 128 Go à 539€

iPhone SE 2020 256 Go à 659€

Vous pouvez le précommander sur différents sites avec une livraison estimée entre le 24 et le 27 avril pour le moment :