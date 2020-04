Des photos des roulettes du Mac Pro à 849€

Medhi Naitmazi

La riche semaine s’achève du côté d’Apple avec les photos des roulettes du Mac Pro 2019. Oui, à 849€, il s’agit d’un véritable produit à part entière. C’est plus cher que le nouvel iPhone SE, le Magic Keyboard pour iPad Pro et même quasiment le même prix que l’iPad Pro 2020 11 pouces.



Certains ont pourtant passé commande, car leur Mac Pro dont le prix peut facilement dépasser les 50 000€ n’a pas de roulettes.

Des photos des chères roulettes

Des photos postées sur le réseau social chinois Weibo permettent de voir le package et surtout les roulettes en elle-mêmes.



Soigneusement emballées, les quatre roulettes sont fournies avec une clé hexagonale de 4 à 6,35 mm pour faciliter l’installation. Mais ironie du sort, Apple n’a pas « donné » le tournevis nécessaire à leur montage sur le Mac Pro. Un peu mesquin à ce tarif.



Par contre, on s’aperçoit de la finition de grande qualité de ses roulettes qui permettront de déplacer la bête plus facilement. Mais finalement, qui bouge son unité centrale tous les quatre matins ?

En tout cas, voici la présentation officielle d’Apple pour ses roulettes :

Ajoutez des roulettes à votre Mac Pro avec le Kit de roulettes pour Mac Pro. Les roulettes sur mesure en acier inoxydable et caoutchouc permettent de déplacer plus facilement votre Mac Pro, que vous souhaitiez le faire glisser sous votre bureau ou le déplacer dans la pièce. Installation requise. Une clé hexagonale de 4 à 6,35 mm est incluse, mais des outils supplémentaires sont nécessaires. Remplacer les pieds du Mac Pro par des roulettes ajoute environ 25 mm à la hauteur du châssis.

Vous avez commandé vos roulettes ? 😅