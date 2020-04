Covid-19 : Samsung a réduit de moitié la production des Galaxy

Il n'y a pas que Apple qui a des difficultés à vendre ses iPhone, si on en croit les dernières informations qui proviennent de chez Samsung. La firme sud-coréenne pourrait elle aussi avoir une année 2020 bien sombre à cause du Covid-19. Les ventes sont très réduites comparées à l'année dernière et pourtant ce ne sont pas les nouveautés et promotions qui manquent...

Samsung a réduit de moitié sa production début avril

L'année avait pourtant bien commencé, mais les ventes des Galaxy ont progressivement chuté à partir de début mars. La faute bien sûr au Covid-19 qui provoque une forte baisse de la demande des consommateurs, aucun fabricant n'y échappe !

En réponse à ce changement de rythme, Samsung a donc décidé de réduire de moitié la production de ses Galaxy. On parle de 10 millions de smartphones produits au lieu des 25 millions mensuels. Une mauvaise nouvelle, mais une décision inévitable pour s'adapter à cette période difficile.

Une source proche des sous-traitants de Samsung a expliqué : "Il y a encore pas mal de stock produit mars en raison du coronavirus". Le mois dernier, la firme sud-coréenne a produit plus que ce qu'elle a vendu. Les stocks de Samsung se sont rapidement remplis, mais également ceux des revendeurs qui ne passent plus autant de commandes auprès de Samsung puisqu'ils rencontrent des difficultés à écouler les Galaxy.

Sur le terrain, Samsung a aussi dû prendre des mesures pour éviter de laisser les salariés inactifs sur les chaines de productions, l'entreprise a décidé de fermer temporairement plusieurs de ses usines, notamment au Brésil et en Inde où la production de smartphones est particulièrement intensive en temps normal.

Les ventes sont en chute libre essentiellement à cause du confinement et des nombreux magasins Samsung qui sont fermés dans le monde. Même si les achats se poursuivent en ligne, beaucoup de consommateurs préfèrent acheter en magasin et reportent donc leur achat de nouveau smartphone à une date ultérieure.

Comme la majorité des concurrents, Samsung n'atteindra probablement pas ses objectifs financiers fixés sur l'année 2020 ni ses objectifs de ventes, d'après The Korea Herald l'entreprise y serait très loin.



