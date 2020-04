L'App Store dans 20 nouveaux pays, Apple Music dans 72 dont l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ou la Côte d'Ivoire

Il y a 2 heures

Alban Martin

Apple a officiellement élargi la portée de ses offres de services aujourd'hui avec 20 nouveaux pays qui accueillent App Store, Apple Arcade, Podcasts et iCloud, mais aussi 72 pays qui peuvent danser au rythme d'Apple Music. Parmi ceux-là, 52 états ont droit à une période d'essai gratuite de six mois, contre trois habituellement chez nous par exemple.



Les nouveaux pays concernés par les services Apple comme l'App Store et iCloud

En plein confinement mondial, Apple étend la diffusion de ses services dans le monde, pour les clients étant évidemment équipés de ses appareils. Oui, il y a des pays où l'iPhone est utilisé mais sans l'App Store par exemple. On imagine que les 20 nouveaux pays vont procurer une nouvelle source de revenus non négligeables à Apple, et surtout que les populations concernées auront le choix entre Apple et Google, sans crainte d'être bridées par les services. De même, les développeurs vont pouvoir toucher de nouveaux clients potentiels.



Selon le communiqué de presse, l'App Store, Apple Arcade, Apple Music, Podcasts et iCloud sont désormais disponibles en:

Afrique : Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Libye, Maroc, Rwanda et Zambie.

Asie-Pacifique : Maldives et Myanmar.

Europe : Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Monténégro et Serbie.

Moyen-Orient : Afghanistan (hors Apple Music) et Irak.

Océanie : Nauru (hors Apple Music), Tonga et Vanuatu.

Apple Music : Un essai gratuit de 6 mois en Algérie, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire...

En outre, la firme à l'iPhone annonce qu'Apple Music sera également disponible dans 52 autres pays qui possédaient déjà l'App Store, mais avec un essai promotionnel de six mois :

Afrique : Algérie, Angola, Bénin, Tchad, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie et Tunisie.

Asie-Pacifique : Bhoutan.

Europe : Croatie, Islande et Macédoine du Nord.

Amérique latine et Caraïbes : Bahamas, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Turks et Caïques et Uruguay.

Moyen-Orient : Koweït, Qatar et Yémen.

Océanie : Îles Salomon.

Bien entendu, Apple a préparé des contenus spécifiques à chaque région avec par de nouvelles listes de lecture ciblées localement comme Africa Now, Afrobeats Hits ou Ghana Bounce sur Apple Music.



On rappellera qu'Apple prend toujours 30% de commissions sur chaque vente faite sur l'App Store (sauf abonnement à partir de la deuxième année et exception comme Amazon Prime récemment) et que les ambitions de la marque pour diversifier et développer sa carte "services" sont plus fortes que jamais. Il reste d'ailleurs à étendre plus largement Apple News+ et Apple TV+.



Espérons que la société de Tim Cook propose rapidement un pack avec les services d'Apple Music, d'Apple News+, d'Apple Arcade et d'Apple TV+ pour un tarif mensuel avantageux.



