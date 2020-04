Google Photos : Vous pourrez bientôt supprimer l'audio des vidéos

Comme vous pouvez le constater, quand vous allez lancer l'édition d'une vidéo, vous aurez la possibilité de supprimer le son de celle-ci grâce à un petit haut-parleur barré en bas à gauche de l'écran. Une fonction globalement basique. Au-delà de cette nouveauté, Google Photos propose aussi à ses utilisateurs de pivoter les séquences, de couper le début ou la fin de la vidéo, mais aussi de changer de musique et de stabiliser l'image. Nous n'avons pas encore de date précise pour la disponibilité de cette nouvelle mise à jour, mais elle ne devrait plus tarder à arriver sur iOS, comme sur Android. Source

Lancé le 28 mai 2015 , Google Photos est rapidement devenu une référence dans la catégorie des services de partages de photographes et vidéos. L'application vous permet aussi de stocker vos contenus . Régulièrement à travers des mises à jour iOS et Android, Google ajoute des fonctionnalités pour que Google Photos devienne la seule application du début jusqu'à la fin de votre utilisation. Jusqu'à aujourd'hui, les fonctionnalités dans l'édition des vidéos étaient très limitées , obligeant l'utilisateur à temporairement se rendre sur une autre application puis de revenir sur Google Photos dès que l'édition était terminée. Dans une future mise à jour, la firme californienne devrait proposer une fonction fortement apprécié e, la possibilité de couper le son des vidéos qu'on partage sur les réseaux sociaux ou qu'on upload sur son stockage.

Google Photos continue d'innover et de proposer de nouvelles fonctionnalités. Jane Manchun Wong une utilisatrice de Twitter a remarqué sur une version en bêta de l'application, que la firme de Mountain View prévoyait de faciliter la vie de ses fidèles en proposant la suppression de l'audio dans les vidéos.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.