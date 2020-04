Guardian Tales : le nouveau jeu d'action-aventure de Kakao Games

Au cœur de Guardian Tales on trouve de charmants graphismes en pixel art, des énigmes complexes et des combats de boss difficiles. Guardian Tales permettra également aux joueurs d'explorer un large éventail de mondes différents qui rendent hommage à la riche histoire des jeux vidéo dont le jeu s’inspire.

Guardian Tales est un jeu d'action-aventure en pixel art, dans lequel les joueurs plongent dans des donjons et vivent une quête épique. Mais comme il est dangereux d'y aller seul, les joueurs peuvent également collecter divers alliés pour les aider au combat.

Le nouveau jeu du studio Kakao Games vient d'être annoncé : il se nomme Guardian Tales et va être lancé de façon progressive dans le monde entier, la première étape étant déjà enclenchée avec une disponibilité au Canada et sur Android.

