TransferWise ajoute officiellement le support d'Apple Pay

Il y a 3 heures

Alban Martin

TransferWise avait lancé des tests grandeur nature sur Apple Pay aux USA il y a quelques mois (en même temps que Curve), voilà que le service de transfert malin ouvre officiellement son service au paiement mobile d'Apple.



Affiché sur la page d'accueil de la firme, Apple Pay peut donc accueillir les cartes TransferWise.

TransferWise + Apple Pay = victoire

TransferWise profite donc d'un gros plus pour être utilisé non plus uniquement pour des transferts inter-devises mais aussi pour régler vos achats sans contact sur tous les terminaux et services supportant le paiement NFC.



Si vous ne connaissez TransferWise, il s'agit d'un outil spécialisé dans le transfert d'argent à l'étranger avec des commissions très réduites. Nous avions expliqué comment ça marche il y a quelques temps, afin de bien comprendre le côté malin de l'app et son utilité. A noter que TransferWise possède plusieurs partenariats avec des banques dont N26.



Pour ajouter votre carte TransferWise à Apple Pay :

Ouvrez votre Apple Wallet Scannez votre carte ou entrez ses numéros manuellement Vérifiez la carte via un code envoyé par SMS

Sinon, vous pouvez ouvrir l'appli TransferWise et ajouter la carte à partir de l'onglet Compte.

Télécharger l'app gratuite TransferWise