Echoes of Aeons : le nouveau jeu de Crescent Moon arrive

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Il aura fallu 8 années de développement pour venir à bout du nouveau Echoes of Aeons, jeu crée par Alchimia Studios et édité par Crescent Moon (Legend of the Skyfish pour ne citer que lui.



La belle nouvelle, c'est que le jeu est sur le point de voir le jour sur nos mobiles et qu'il prend la forme d'un RPG d'action 2D rétro-moderne entièrement designé à la main.



Une des pépites de l'année 2020 ? Nous allons très vite le savoir ! Voici sa bande-annonce :

Echoes of Aeons : sortie prévue le 30 avril

Aux confins de l'Univers, les Eons se mirent à créer et à détruire. Il ne restait que les enfants de Terra, unis et prospères ... Jusqu'à la rupture du monde.

Dans cette nouvelle aventure, on y suit Rin, fille héritière du trône de Lusec, en pleine guerre après des siècles de paix. Les tensions montent, forçant cette dernière à partir à la recherche de la cause des événements se produisant sur Terra.



Mais, l'histoire se décompose en deux personnages, puisqu'on retrouvera également un jeune orphelin du nom d'Eldric, qui est un Descendant, un peuple légendaire disparu.



Les développeurs annoncent récit massif avec plus de 20 heures de jeu, plusieurs classes de héros, des mini-jeux et de nombreuses armes à trouver ! Vivement le 30 avril !