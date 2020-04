Malgré l'iPhone SE, les analystes prévoient une chute de 20 à 25% ce trimestre

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Nouvelle journée, et nouvelle déclaration du Ming-Chi Kuo, célèbre analyste de TF Securities qu'on ne présente plus, tant ce dernier fait parler de lui grâce à ses révélations et études.



Ce coup-ci, ce dernier parle de l'iPhone SE dans sa version 2020 qui vient d'être commercialisé et qui est très prometteur pour la Pomme. Alors que tous les constructeurs misent sur la 5G, Apple a fait le choix de vendre un dernier téléphone 4G milieu de gamme à un prix très intéressant.



Selon Kuo, malgré cela, les expéditions d'iPhone devraient tout de même diminuer de 20% ou 25% ce trimestre.

L'iPhone SE en forme, mais les ventes en baisse

Apple l'a déjà averti en février : la firme n'atteindra pas ses objectifs de ventes au cours du trimestre de mars en raison du coronavirus et des différentes fermetures d'usines.



La semaine dernière, la Pomme a présenté officiellement l'iPhone SE dans sa version 2020, arborant un design simple avec des composants mis à jour et un prix très compétitif.



Kuo confirme que le téléphone va attirer des clients qui ne pensent pas à la 5G et qui cherchent à acquérir un iPhone à petit prix.

Le défi le plus difficile avec le COVID-19 pour les marques de smartphones, c'est l'impact négatif sur la confiance des consommateurs ou le pouvoir d'achat après l'épidémie, ce qui conduit les consommateurs à préférer choisir des modèles à prix / spécifications plus bas ou à cesser d'acheter des smartphones.

Cependant, l'analyste estime que le trimestre ne sera pas bon, à cause des différents confinements dans le monde entier :

Nous avons réduit l'estimation des expéditions d'iPhone au 2T20 de 30% à 35%, avec un risque de baisse supplémentaire.

Source