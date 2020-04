Test de l'iPhone SE 2020 : le meilleur téléphone pas cher !

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

6

Le nouvel iPhone SE 2020 est arrivé chez quelques chanceux, les médias américains. Comme prévu dans notre comparatif, l'iPhone SE 2020 est un excellent smartphone doté de performances de premier ordre et d'un prix canon. Malgré un design désuet, il offre une véritable alternative aux Android chinois qui s'affichent autour des 500-600 euros avec un véritable arsenal technologie. Si il se fait dépasser en photo, sur l'affichage ou en autonomie, l'ensemble est homogène et propulsé par iOS, un atout majeur.

© The Verge

Plusieurs médias comme The Verge ou Engadget, cet iPhone SE 2020 est le meilleur téléphone pas cher du marché. On lui prête de grande qualité au quotidien grâce à sa puce A13 et ses 3 Go de RAM, mais aussi grâce à sa connectivité digne de l'iPhone 11 Pro qui permet d'aller très vite sur tous les fronts. Même l'appareil photo est de bonne qualité, comme l'iPhone XR avec des clichés plus que correct en conditions normales, un mode portrait basé sur l'IA et de bonnes aptitudes en vidéo. Le prix fait oublier les faiblesses comme l'absence de zoom optique ou d'écran OLED, d'autant que le LCD d'Apple est toujours le meilleur du marché.



Bref un appareil qui pourrait se tailler une grande part de marché sur les 12 prochains mois avec un prix deux fois inférieur à l'iPhone 11 Pro et aux futurs iPhone 12 Pro mais avec des performances du même acabit. On peut donc profiter des derniers jeux sans problème. Sans oublier qu'il sera mis à jour aussi longtemps que les deux appareils cités.

© Engadget

Notre avis sur "iPhone SE 2020" ( Apple )

La note 4,5 / 5

Ayant testé l'iPhone 8 et l'iPhone 11 Pro, on imaginait exactement ce genre de téléphone en testant l'iPhone SE 2020. Si notre exemplaire arrive bientôt (si tout va bien), nous avions déjà conclu la même chose après la présentation du dernier iPhone. Un excellent rapport qualité / prix pour ceux qui n'ont pas besoin du très haut de gamme ou qui ne veulent simplement pas mettre 1159€ dans un téléphone pour appeler, écouter de la musique, surfer, jouer et éventuellement travailler.

Les plus :

Rapport qualité / prix impeccable

Bonne autonomie

Performances de haut niveau

Bonne caméra arrière

Mise à jour pendant 5 ans (iOS 18 ?)

Les moins :

Design vu et revu

Petit écran

Photos en mauvaises conditions

Touch ID (pour ceux qui adorent Face ID)

Si vous êtes conquis, il ne vous reste plus qu'à acheter l'iPhone SE 2020 !