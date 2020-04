Tim Cook décrit comme un visionnaire sur le marché des transports

Julien Russo

Nous avons toujours vu Steve Jobs comme un visionnaire, mais plus rarement Tim Cook. Même s'il a prouvé une multitude de fois que c'était la bonne personne pour reprendre les commandes d'Apple, il reste aux yeux de tous une personne qui sait gérer une entreprise, mais qui n'aura jamais l'esprit que possédait Jobs. Malgré tout, le Financial News Media Group vient d'établir un classement des visionnaires du secteur des transports et le CEO d'Apple figure à la quatrième place !

Tim Cook au milieu des plus grands visionnaires des transports

Ce n'est plus un secret pour personne, les ingénieurs d'Apple travaillent en ce moment sur le projet "Titan", il s'agit de la voiture connectée et électrique d'Apple.

Un projet qui avance bien au vu du nombre des brevets qui sont déposés chaque mois. Si l'Apple Car ne devrait pas voir le jour avant de nombreuses années, le très célèbre site Financial News Media s'attend a une véritable révolution avec en chef de cérémonie les idées visionnaires de Tim Cook !

Ce qui est étonnant, c'est que même si Apple n'a rien annoncé et que le site ne se base qu'à partir des rumeurs de Ming-Chi Kuo (comme mentionné dans l'article), le FNM voit déjà Apple réussir sur le marché de l'automobile.



La description de Tim Cook est très flatteuse, le site déclare : "Sous Steve Jobs, Apple (AAPL) est devenu un phare d'innovation et de durabilité. Et son successeur Tim Cook, a pris à cœur les principes de Jobs. Il a repris le flambeau et a contribué à transformer toutes les opérations d'Apple en exemples étonnants de créativité, de durabilité et d'innovation."

Tim Cook obtient la quatrième place du classement avec devant lui l'incontournable Elon Musk qui mérite amplement la première position d'homme visionnaire dans le secteur des transports. Elon a provoqué une révolution dans ce qu'on connaissait de la voiture électrique. Il a su produire des voitures associant carburant propre, technologies et modernité.

Le site précise également que le patron de Tesla c'est bien plus que des voitures, c'est aussi des ambitions sans limites comme Space X qui va bientôt commencer des vols d'essai avec l'objectif d'atterrir sur la lune dans seulement 24 mois !

En seconde position on retrouve Sayan Navaratnam et en troisième position Richard Branson qui est à l'origine de voyages spatiaux avec Virgin Galactic.

Le projet Titan n'est qu'une rumeur, mais qui fait le buzz

Le talent d'Apple c'est de faire parler d'un produit, alors que celui-ci n'est pas encore annoncé et qu'on ne sait pas même pas s'il existera un jour. On peut vous donner une multitude d'exemples, mais cela prendrait trop de temps.

En 2017, Tim Cook avait sous-entendu quelque chose qui avait fait le tour des médias, laissant penser à une voiture. Il avait déclaré : "Nous nous concentrons sur les systèmes autonomes. C'est une technologie de base que nous considérons comme très importante. Nous le voyons en quelque sorte comme la mère de tous les projets d'IA. C'est probablement l'un des projets d'IA les plus difficiles à travailler."

Pas besoin d'en dire plus pour comprendre que Tim Cook parlait là d'une voiture électrique.



Pour l'instant nous n'avons que très peu d'informations à propos de ce projet "Titan", cependant d'après les prédictions de Ming-Chi Kuo, le projet pourrait être dévoilé entre 2023 et 2025. Le fait de ne pas annoncer ouvertement travailler sur une voiture électrique, permet aussi aux ingénieurs de ne pas être pressés et de prendre le temps nécessaire sur chaque détail de l'Apple Car.

