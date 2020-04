Apple dépose un brevet qui représente un écran débordant sur les côtés

Il y a 3 heures

Julien Russo

2

Les écrans sont un grand challenge pour chaque smartphone, tablette ou montre connectée. Ils peuvent toujours être améliorés en ayant une meilleure luminosité, de meilleures couleurs, un meilleur contraste... La récente révolution a été les écrans sans bords, une tendance à laquelle Apple n'a pu échapper. Mais la firme californienne aurait des ambitions plus élevées pour les écrans de ses futurs produits.

Les ingénieurs travaillent sur un écran qui va changer vos habitudes

Jusqu'où peut-on aller dans les écrans sur nos smartphones ? Très loin si on en croit le dernier brevet déposé par Apple.

En effet, plusieurs schémas ont été dessinés, Apple serait en ce moment en train d'expérimenter des écrans qui ne se contentent plus d'extrémité, mais qui débordent sur les côtés.

Cela concerne l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch !

Voici à quoi cela pourrait ressembler. Il s'agit d'un ancien concept qu'on vous avait partagé sur iPhoneSoft.

Dans ce brevet inédit, il est dévoilé qu'un écran OLED flexible permettrait d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires qu'il est impossible de mettre à l'heure actuelle avec les écrans que l'on a.

Il y aurait toujours l'emplacement pour les haut-parleurs en bas de l'iPhone et probablement aussi la partie réservée pour une prise Lightning.



Dans la description principale du brevet publié aujourd'hui, Apple explique : "Il est possible de fournir des dispositifs électroniques qui contiennent des affichages flexibles qui sont pliés pour former des affichages sur plusieurs surfaces des dispositifs. Les affichages flexibles pliés peuvent être pliés pour former des affichages sur la face avant et sur les bords."

Visiblement la firme de Cupertino semble avoir été loin dans les nombreuses possibilités que ce genre de nouveauté apporterait. Apple parle d'éléments de rétroaction haptique, mais aussi de boutons virtuels.

Initialement, le brevet a été déposé le 19 décembre 2019 (ce qui est encore récent), il n'a été dévoilé au public qu'aujourd'hui.