La Tesla Model S accélère officiellement de 0 à 100 en 2,5s

Encore une belle publicité pour le constructeur californien, le seul qui améliore ses véhicules déjà vendus, parfois même gratuitement. Vous avez une Tesla ? Si non, est-ce quelque chose qui vous tenterait ? D'ailleurs, on espère toujours qu'Apple sortira un concurrent dans les prochaines années. Source

En 2016, lors du lancement de cette version P100D, la Model S était déjà la voiture la plus rapide du marché. Mais avec le mode Ludicrous+, elle fait encore mieux. Et selon les premiers tests, les 2,5 secondes sont mêmes battus en pratique avec un 0 à 60 mph réalisé en 2,28 secondes, soit un 0 à 100 km/h théorique en 2,361 secondes. Bien évidement ce nouveau mode de la mise à jour Cheetah que l'on peut acheter à posteriori si l'on a déjà un modèle Performance, ne reste enclenché que pendant un court laps de temps, histoire de ne pas abimer la voiture. Pour le reste, Tesla ne communique sur aucun détail technique. Les premiers clients ayant testé la dernière version parlaient d'un gain de 50cv environ sur banc d'essai.

Tesla a mise à jour son site et les spécifications de se Model S Performance. Ainsi, la Tesla Model S P100D accélère de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.

La Tesla Model S en version Performance va encore plus vite. En effet, annoncée au départ pour 2,7 secondes, la voiture électrique avait reçu une mise à jour il y a quelques temps pour gagner un dixième. Mais la dernière mise à jour " Cheetah " (Guépard), lui fait encore grignoter un autre dixième pour atteindre officiellement la barre des 2,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.