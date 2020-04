Apple fait le déballage de l'iPhone SE 2020 en vidéo

Alban Martin

C'est le jour J pour de nombreux clients qui ont reçu le nouvel iPhone SE (sinon, il est encore possible de l'acheter au meilleur prix). Apple qui l'avait présenté la semaine dernière, propose carrément une vidéo de déballage sur sa chaîne YouTube britannique pour faire saliver ceux qui n'ont pas encore mis la main au portefeuille.

Le nouvel iPhone SE déballé par Apple

La publicité n'a rien d'exceptionnel mais nous rappelle l'ouverture de chaque nouveau produit Apple : un beau packaging, une ouverture de la boite volontairement lente, un iPhone flambant neuf doté d'un film plastique à retirer délicatement. C'est ici l'iPhone SE noir qui est présenté, un modèle qu'on vient de recevoir, en plus du blanc.



On remarquera qu'Apple a placé un joli slogan à la fin avec Beaucoup à aimer, moins à dépenser. Une punchline qui sied très bien au dernier iPhone qui démarre à 489 euros.



En outre, la firme à la pomme rappelle en description que le petit design de 4,7 pouces propose des photos en mode portrait, de la vidéo 4K nette, Touch ID et la puce A13 Bionic la plus rapide du monde.



Vous aussi, vous avez craqué pour le petit nouveau ? Quel est votre avis sur l'iPhone SE 2 ?