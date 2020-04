La banque suisse UBS vient d'annoncer l'arrivée d'Apple Pay

UBS, la plus grande banque suisse, va rejoindre Swiss Bankers, Corner Bank et Bonus Card avec le support d'Apple Pay pour ses clients.



C'est par un tweet que la banque a indiqué que les clients pourront bientôt payer avec leur iPhone dans les magasins.

UBS va bientôt supporter Apple Pay

Dans son message, UBS indique que le service sera «bientôt disponible». Sans dater précisément l'arrivée d'Apple Pay, la banque a simplement ajouté "dans les prochaines semaines" avec les tweets suivants. Nous aurons certainement de plus précisions prochainement quant à la compatibilité (clients particuliers, professionnels, VISA, Mastercard, ...).



Pour les utilisateurs Android, il faut savoir que la banque propose déjà une solution avec "Mobile Pay" qui permet de payer avec les smartphones sur les terminaux NFC.

La Suisse en passe d'adopter Apple Pay ?

Après un boycott de plusieurs années, plusieurs banques suisses ont introduit le support Apple Pay ces derniers mois. Alors qu'en France plus de 90% des clients y ont accès (et bientôt 99%), de leur côté, les banques suisses comme PostFinance ou la Banque Cantonale Vaudoise refusent toujours Apple Pay.



Chers lecteurs suisses, avez-vous Apple Pay avec votre banque et si oui, depuis quand ?



