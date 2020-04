Covid-19 : Toutes les réponses à vos questions sur le traçage des contacts du partenariat Apple et Google

Le 10 avril 2020, Tim Cook annonçait via son compte Twitter que Apple allait collaborer avec l'autre géant californien Google pour mettre en place un système de traçage des utilisateurs iOS et Android. Le système consiste à voir avec qui une personne a été en contact sur les jours précédents. Si un utilisateur se déclare infecté, son smartphone enverra anonymement une alerte à tous les autres smartphones des personnes avec qui il a été en contact. Un système révolutionnaire qui pourrait permettre à de nombreuses personnes de s'auto-isoler en cas de réception de la notification.

Une possible violation de la vie privée inquiète les utilisateurs iOS et Android

Si cette idée parait formidable, surtout quand on connait la puissance considérable d'iOS et d'Android sur le marché des OS mobile, elle inquiète beaucoup.

Êtes-vous vraiment prêt à être tracé par deux entreprises américaines qui suivront tous vos déplacements 24h/24 ? Beaucoup vous répondront "c'est un scandale".

Afin de répondre aux questions les plus essentielles et les plus courantes, des représentants d'Apple et de Google qui connaissent par coeur ce projet de grande ampleur ont répondu à plusieurs questions.

Les métadonnées Bluetooth seront-elles cryptées ?

La réponse est oui. Pour assurer une confidentialité maximale, seuls les smartphones sauront avec quelle autre personne vous avez été en contact. Il sera impossible pour un individu externe d'identifier une personne à partir de ses informations.

Comment ce système me garantit la confidentialité et la sécurité ?

Pour Apple la confidentialité est très importante. Vous avez pu le voir dans les multiples campagnes publicitaires et les nombreuses pages qui en parlent sur son site. Il faut savoir dans un premier temps que si une personne ne veut pas participer au programme lancé par Apple et Google, elle aura juste à ignorer l'installation de l'application nécessaire. Ce système n'est imposé à personne, mais Apple et Google conseilleront fortement d'y participer quand tout sera prêt.



Autre détail important, les utilisateurs auront la main sur leurs données. Ça sera à vous de décider ce que vous souhaitez partager. Aucune donnée ne sortira de votre smartphone sans votre autorisation. Les représentants ont bien insisté sur ce sujet.

Le suivi Bluetooth des personnes autour de vous n'inclut en aucun cas de la géolocalisation. Le logiciel fonctionnera entièrement sur des balises tournantes.



Le suivi via Bluetooth sera exclusivement réservé pour les applications des autorités de santé publique. Aucun autre développeur qui ne représente pas l'État n'y aura accès. C'est une promesse et un engagement profond des deux entreprises.

Où sont stockées les données de suivi des personnes avec qui on a été en contact ? Quelqu'un peut les voir ?

Que ça soit le stockage ou le traitement, tout est géré par l'appareil de l'utilisateur. Rien ne sortira de celui-ci. Cependant, chose importante à savoir, les autorités de santé publique pourront voir la totalité des données de balises Bluetooth anonyme pour ceux qui se sont déclarés comme infectés ou pour ceux qui ont été en contact avec une personne qui s'est déclarée atteinte par le Covid-19. Ces données sont essentiellement le jour où la rencontre entre les deux personnes a eu lieu et l'intensité du signal Bluetooth. Plus le signal est élevé, plus les personnes ont été proches. Moins il est élevé, plus il y a de chance que le mètre de distance a été respecté. En soi, cela parait un détail, mais c'est une indication très importante qui permettra de mettre en avant le degré des risques de transmission du virus.

Il y a de la monétisation dans ce projet ?

Absolument pas. Le partenariat entre Apple et Google n'est là que pour aider à ralentir la propagation du Covid-19 quand nous commencerons à reprendre une vie normale après le confinement. Il n'y a aucun "business" avec les données recueillies via le Bluetooth des smartphones.

Les deux représentants ont rappelé que ni Apple ni Google n'ont accès aux données de balises Bluetooth anonymes. Il n'y aura que votre smartphone et les autorités de santé publique (uniquement en cas de déclaration d'infection ou de potentielle exposition).

Comment saurais-je que j'ai été en contact avec une personne infectée ?

Il vous faudra installer l'application officielle du gouvernement français. Ce sera la seule qui aura l'autorisation pour exploiter le système d'Apple et de Google. La firme de Cupertino comme celle de Mountain View mettront en avant l'application sur l'App Store et le Play Store pour améliorer au maximum sa visibilité. Il est aussi possible qu'une communication supplémentaire soit mise en place (comme la réception d'un mail ou d'une notification par exemple).

Si vous avez été en contact avec une personne, qui s'est signalé infecter, vous recevrez une alerte de l'application que vous avez téléchargée.

Comment le logiciel va déterminer que vous avez été exposé au virus ?

Ça sera à chaque autorité de santé publique de régler les "règles d'exposition". Par exemple la France pourra dire "Si vous avez une intensité Bluetooth très élevée avec une autre personne pendant 5 minutes, on vous envoie la notification si celle-ci déclare avoir des symptômes. Un autre pays comme la Suède trouvera que 5 minutes c'est beaucoup trop et que le risque est déjà trop élevé au bout de 3 minutes.

La distance et la durée seront les deux données majeures de ce dispositif.

Une API disponible dès le 28 avril

Pour l'instant, les développeurs d'Apple et de Google travaillent toujours ensemble (c'est tellement beau d'écrire cela). D'après les dernières informations, l'API sera mis à disposition des autorités de santé publique dès le 28 avril 2020.



