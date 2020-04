Telegram : 2020 sera l'année de l'introduction des appels vidéo

À l'heure actuelle il n'existe plus beaucoup de messageries instantanées qui ne proposent pas les appels vidéos. Cependant, il y en a une très populaire qui n'a toujours pas sauté le pas. Il s'agit de Telegram ! Les développeurs de l'application ont confirmé qu'ils vont prochainement lancer les appels vidéos sécurisés.

Telegram évolue

Avec plus de 400 millions d'utilisateurs, Telegram est devenu l'une des messageries sur smartphone les plus utilisées dans le monde.

L'application entre en concurrence directe avec les plus grands comme WhatsApp, Facebook Messenger... Cette année, Telegram veut prendre un nouveau chemin et améliorer l'expérience utilisateur en proposant la possibilité de joindre un de ses contacts via un appel vidéo.



Dans un article de blog, Telegram explique : "Les appels vidéo en 2020 ressemblent beaucoup à la messagerie en 2013. Il existe des applications qui sont soit sécurisées, soit utilisables, mais pas les deux. Nous aimerions corriger cela".

Vous l'aurez compris, Telegram veut reprendre ce qui se fait déjà, mais en mieux. L'application devrait principalement miser sur la sécurité des conversations vidéos.

Si Telegram pourrait devenir une application particulièrement intéressante dans ce nouveau mode de communication, c'est que l'application est à l'opposé de ce qu'est "Zoom". C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent avoir confiance en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité de leurs conversations.

Reconnu comme une application ayant une bonne réputation à ce sujet, Telegram n'hésite pas à prendre des décisions qui pourraient lui être défavorables avec les autorités locales, comme elle l'a fait en Chine. En effet, Telegram avait permis aux utilisateurs de supprimer des messages pendant les manifestations de Hong Kong.



Nous devrions avoir plus de détails prochainement, ce qui reste encore incertain est le nombre de participants possible par appel vidéo. La concurrence fait fort. WhatsApp propose jusqu'à 8 personnes en simultanée, Apple avec FaceTime, 32 personnes et Skype jusqu'à 50 personnes. Même si au-delà de 10 personnes ça devient vraiment difficile de s'entendre correctement ! D'ailleurs, fin novembre, 30 YouTubers américains s'étaient donné rendez-vous via FaceTime pour voir si la promesse d'Apple jusqu'à 32 personnes était vraiment réaliste.

