TSMC travaille déjà sur les puces 2nm

Il y a 47 min (Màj il y a 47 min)

Guillaume Gabriel

Alors que l'iPhone 12 devrait embarquer des puces de 5nm, le fournisseur de la firme, TSMC, penserait déjà à la suite et travaillerait sur une taille encore plus réduite.

TSMC pense déjà aux puces de 2nm

Le monde des puces informatiques semble être en continuelle avancée, la taille se réduisant toujours plus, tout en permettant d'embarquer une puissance de feu.



Les fabricants de semi-conducteurs continuent de faire tomber les barrières, comme c'est le cas de TSMC, l'un des plus importants partenaires de la firme à la Pomme.



Selon DigiTimes, très bien informé, le constructeur travaillerait déjà sur le développement du processus en 2nm, contre des processus de 5 ou 7 nm actuellement.



Si l'iPhone 12 devrait passer en 5nm, l'iPhone de 2025 pourrait aller encore plus loin...



