Avis sur les coques pour iPhone SE 2 chez Rhinoshield

Le lancement d’un nouvel iPhone est l’occasion pour les accessoiristes de proposer leurs meilleures coques ! Cette année, Apple a facilité les choses pour l’iPhone SE 2, puisqu’il a les mêmes dimensions que l’iPhone 8. Une coque d’iPhone SE 2 va sur l’iPhone 8 et inversement, sauf si elle est ajourée pour le logo. Comme d’habitude, Rhinoshield était sur le qui-vive dès le premier jour pour répondre à la forte demande. L’accessoiriste nous a envoyé les dernières coques conçues spécialement pour l’iPhone SE 2. On a été agréablement surpris. Découvrez-les dès maintenant !

Des coques de qualité pour iPhone

Chez Rhinoshield il y a une devise. Qualité et fiabilité avant tout !

À chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, l'accessoiriste propose des coques qui ont toujours la réputation d'avoir une finition complète et haut de gamme. Ce ne sont, en général, pas les plus abordables au niveau du prix, mais si vous êtes prêt à ajouter 10€ à 20€ de plus qu'une autre coque, vous aurez à chaque fois l'assurance de détenir un produit qui remplira à coup sûr sa mission : protéger votre iPhone.

À l'occasion du lancement de l'iPhone SE 2020, Rhinoshield nous a envoyé les coques SolidSuit, Mod NX et CrashGuard NX. Celles-ci mêmes qu’on vous fait gagner ce week-end.

SolidSuit pour iPhone SE 2020 / iPhone 8

Commençons par la SolidSuit qui se trouve à gauche de la photo. Il s'agit d'une coque qui se place dans la catégorie "haut de gamme" du catalogue de Rhinoshield. En effet, elle possède à la fois une finition extérieure et intérieure exceptionnelle, on le sent instantanément au premier toucher après le déballage. La particularité de cette coque, c'est qu'elle répond à des exigences extrêmes en ce qui concerne la solidité. Comme l'indique le fabricant, elle surpasse les tests de chute standards. Vous pouvez essayer de l'écraser, de la plier, de la faire tomber, elle encaisse chaque choc (on peut vous l'affirmer).

La structure interne est en "nid d'abeille", si ce nom parait un peu surprenant c'est parce qu'en regardant l'intérieur, cela ressemble à une... ruche !

D'après Rhinoshield, ce serait le meilleur moyen pour une absorption de choc en interne.

Nous n'avons pas pu tester la coque avec un iPhone SE 2 ou iPhone 8 comme nous avons tous l'iPhone 11 Pro dans l'équipe, mais dans l'ensemble, la coque est très fine. Rhinoshield annonce sur son site qu'elle fait seulement 3mm d'épaisseur et elle pèse 30g (l'équivalent d'une pile AA).

Mod NX pour iPhone SE 2020 / iPhone 8

À côté, on retrouve une coque modulaire qui a le doux nom de "Mod NX". À la différence de la SolidSuit, elle s'occupe essentiellement des contours de l'iPhone. La totalité de la Mod NX est en nid d'abeille également à l'intérieur.

Nous l'avons fait tomber à plusieurs reprises, il n'y a aucun problème elle conserve à la perfection sa structure. Au toucher, on comprend rapidement que la matière est particulièrement résistante. Quand vous insistez, elle se plie sans difficulté, ce qui facilite l'installation à l'iPhone.

Elle possède elle aussi 3mm d'épaisseur et pèse seulement 30g.



Rhinoshield affirme sur son site : "La Mod NX n'a pas de Bisphénol A, S et F - des agents chimiques largement utilisés dans la plupart des plastiques résistants. Ces composants sont soupçonnés d’être nocifs notamment sur le système reproducteur et d’être potentiellement liés à certains problèmes de développement chez les jeunes enfants. Certaines études ont même révélé qu’ils augmenteraient les risques de cancer."

Un détail qui pour beaucoup de consommateurs qui compte énormément. Cette information concerne également la SolidSuit et les nombreuses autres coques que propose Rhinoshield.

CrashGuard Nx pour iPhone SE 2020 / iPhone 8

Continuons avec les CrashGuard NX, dans le colis que nous avons reçu à la rédaction d'iPhoneSoft, il y en avait deux une couleur bleue et grise. Il s'agit d'une coque bumper qui mise spécifiquement sur la protection des côtés de votre iPhone en cas de chute brutale. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'une coque complète, mais d'une protection qui va s'occuper des contours de votre petit bijou pommé.

L'intérieur de la CrashGuard NX est identique aux autres produits, il est en nid d'abeille. Ce qui nous a précisément frappés avec ce modèle de bumper, c'est qu'il est très fin. Nous avons pu tester précédemment une multitude de bumper srelevant du bas de gamme ou du milieu de gamme, parfois à des prix inférieur à 10€, avec une résistance insuffisante ou un résultat plus épais.

Avec la CrashGuard NX nous n'avons rien à lui reprocher, le toucher est agréable et le design pourrait être digne d'un produit officiel Apple.



Pour accompagner les deux coques bumpers, Rhinoshield conseille également des protections d'écrans et protection arrière antichocs.

Alors bien sûr sur l'emballage c'est marqué "Apple iPhone 7/8", mais ils sont aussi compatibles avec l'iPhone SE 2. Il faut prendre en compte que l'Impact Protection ne remplacera jamais une coque pour l'arrière. Que ça soit l'Impact Protection "Back Protector" ou "Screen Protector", ils ont chacune 6 couches de protections qui va protéger l'écran et la face arrière de votre iPhone contre les chocs, mais aussi les rayures, les traces de doigts...

La pose est très délicate puisqu'il faut éviter que la poussière s'infiltre entre la protection et l'écran (ou l'arrière de votre iPhone), mais aussi ce qui est très désagréable éviter les bulles.



Dans le pack, Rhinoshield propose des explications en anglais, mais vous avez également des vidéos officielles sur le site français dans la catégorie "Support".

Pour vous impressionner, Rhinoshield fait découvrir l'incroyable résistance avec une épreuve au marteau en vidéo ! Bien sûr, ne croyez pas votre iPhone invincible une fois la protection installée sur l'avant et l'arrière de votre iPhone SE 2.

Avis sur les coques Rhinoshield pour iPhone SE 2020

Globalement, les coques, bumpers, screen protector avant et arrière de Rhinoshield sont un choix excellent. Investir dans un produit Rhinoshield est l'assurance d'avoir un produit de qualité, qui tiendra sur la durée. De plus, la marque propose de la personnalisation lors de votre commande. Après tout, pourquoi se limiter qu'au noir, blanc ou gris ? Soyons fous et prenons une coque en rouge, bleu, vert... !



Si comme nous, vous avez été convaincu, vous pouvez acheter la Mod NX sur le site de Rhinoshield elle est disponible à partir de 29,99€.

Si vous privilégiez l'achat d'une coque plus complète, vous avez la SolidSuit qui protège la totalité de votre iPhone (sauf l'écran), elle est à partir de 29,99€, le prix peut évoluer en fonction de la finition que vous sélectionnez.

Pour finir, vous avez également la CrashGuard NX la fameuse coque bumper qui est proposé à partir de 24,99€.

Si vous avez des questions ou des interrogations sur les produits qu'on vous a présentés, on se fera une joie d'y répondre en commentaire.



