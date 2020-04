Facebook lance les appels Rooms à 50 et Whatsapp à 8 personnes

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

2

Facebook a lancé une mise à jour apparemment anodine hier mais accompagnée de plusieurs annonces en rapport avec la visioconférence. L’idée est ST bien évidemment de connecter plusieurs personnes via le chat vidéo et rivaliser avec des offres populaires comme Zoom, FaceTime, Skype, Houseparty, etc.



Parmi les annonces, la plus grande concerne la possibilité de démarrer un chat vidéo de groupe avec la fonction Messengers Rooms.

Introducing Messenger Rooms, group video calls that you can start and share via @messenger @facebookapp and soon @instagram @whatsapp and @portalfacebook. We're testing Rooms in a few countries now and plan to roll it out globally in the coming weeks. pic.twitter.com/kQWb2nbPzY — Facebook (@Facebook) April 24, 2020

Facebook lance les appels à 50 personnes mais non chiffrés de bout en bout

Depuis hier sur mobile et sur ordinateur, vous pouvez démarrer une Room de chat vidéo que vos amis peuvent découvrir via une nouvelle section au-dessus du fil d'actualité ou des notifications que Facebook enverra automatiquement à vos amis les plus proches. Vous pouvez également simplement inviter des amis spécifiques ou partager un lien que n'importe qui peut utiliser pour rejoindre votre espace.



Pour l'instant, la fonctionnalité Messenger Rooms est assez limitée par rapport à Zoom et même à FaceTime. Il faudra quelques temps pour voir toutes les possibilités des concurrents comme les stickers en AR, les fonds dynamiques, etc.



Pour l'instant, jusqu'à 8 personnes peuvent se joindre, mais cette limite passera à 50 dans quelques semaines assure le réseau social, ce qui en fera une alternative plus légitime à Zoom pour les grands apéros virtuels et autres. Et plus important encore, les utilisateurs seront bientôt en mesure de créer et de rejoindre des salles via Instagram, WhatsApp et Portal, ainsi que de les rejoindre à partir du Web sans compte, ce qui rend ce premier produit Facebook vraiment interopérable.



Par contre les Rooms de messagerie ne sont pas chiffrées de bout en bout comme les appels Group FaceTime ou même les appels vidéo WhatsApp.



Enfin, en tant que créateur de Room, chacun pourra décider de qui y entre et qui y sort. Et il sera même possible de signaler les comportements anormaux à Facebook.

Whatsapp à 8

Quant à WhatsApp, la messagerie du groupe Facebook en profite pour passer le nombre de participants à un appel vidéo de 4 à 8. C’est exactement ce qu’on avait prévu la semaine dernière.



Qui passe des appels vidéos régulièrement parmi vous ? Avec quelle plateforme ?

Télécharger l'app gratuite Facebook