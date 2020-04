DigiTimes : le marché des smartphones en baisse de 15% en 2020

Dans le billet publié par DigiTimes, on apprend que le nombre de livraisons de smartphones dans le monde devrait être en baisse de 15%, avec 1,15 milliard d'unités écoulées. Une situation alarmante, mais pas étonnante, puisque la pandémie du coronavirus a fait fermer des usines de production, mais surtout le confinement, formant la fermeture des boutiques physiques. Ainsi, les grands groupes comme Samsung, Huawei et Apple ont tous revu leurs objectifs à la baisse : en janvier dernier, la Pomme annonçait un chiffre d'affaires de 63 à 67 milliards de dollars au cours du trimestre de mars, mais il ne sera clairement pas atteint. De même, Foxconn, le principal fournisseur d'Apple, a considérablement réduit ses perspectives de revenus pour l'année en cours. Source

L'arrivée du coronavirus dans le monde a chamboulé l'économie de nombreux pays, mais a également frappé des marchés et des entreprises de plein fouet. C'est également le cas du monde des smartphones qui, en 2020, devrait connaître une baisse assez conséquente... En effet, selon nos confrères de DigiTimes, l'année en cours ne devrait pas se remettre du deuxième trimestre catastrophique, à cause de la crise sanitaire mondiale. Selon les premières estimations, l'année 2020 pourrait connaître une baisse de 15%...

