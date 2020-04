Le SDK de Google Maps provoque un bug sur plusieurs apps

En effet, le SDK mis en place au sein d'applications comme Uber, Glovo ou encore Runkeeper faisait tout bonnement planter les applications chez les utilisateurs. Ainsi, plusieurs remontées ont eu lieu du côté de chez Google qui a été forcé de reconnaître l'existence du problème. Depuis, le problème semble disparu sur iOS, mais pas encore sur Android... On en connaît un qui va se faire tirer les oreilles ! Source

