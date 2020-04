L'app Assistance Apple se dote du Mode sombre

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

L'application Assistance Apple (v4.0, 36 Mo, iOS 13.1) vient de se mettre à jour pour passer en version 4.0 avec son petit lot de nouveautés. On retrouve notamment une compatibilité avec le fameux Mode sombre de la Pomme, mais également une assistance plus complète.



Pour rappel, l'application sert à trouver de l’aide dont vous avez besoin pour tous vos produits Apple, notamment en vous adressant à une réelle personne ou via des articles et des tutoriels.



L'Assistance Apple se met à jour

La version 4.0 de l'application a son lot de nouveautés étant donné qu'elle permet d'accéder à une nouvelle interface utilisateur personnalisée, qui prend notamment en charge le Mode sombre.



Le chat et les appels sont améliorés, et bien plus accessibles qu'avant ! Du côté des sujets de dépannage, Apple en ajoute encore, afin de contenter tous les utilisateurs rencontrant un problème.

Télécharger l'app gratuite Assistance Apple