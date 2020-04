Bons plans iOS : FINAL FANTASY VI, Night of the Full Moon, Primo Water

Hier à 22:21

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 6 jeux gratuits et 5 promos avec notamment FINAL FANTASY VI, Night of the Full Moon, Primo Water. L'occasion d'économiser 53,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Sprite Pencil (App, iPhone / iPad, v2.7, 2 Mo, iOS 13.0, Jayden Irwin) passe de 2,29 € à gratuit.



Sprite Pencil a tout ce dont vous avez besoin pour créer un chef-d'œuvre. Importez tout fichier pris en charge à partir de votre appareil ou du cloud, ou démarrez à partir de zéro. Sprite Pencil comprend quatre tailles de feutre et trois palettes de couleurs parmi lesquelles choisir.



En termes d’outils de dessin, Sprite Pencil comprend un crayon, une gomme, un sélecteur de couleur et un seau de remplissage.



Les + : Un bel outil pour faire parler votre créativité Télécharger l'app gratuite Sprite Pencil





Primo Water (App, iPhone / iPad, v1.9, 35 Mo, iOS 8.0, Scirocco Consultants Inc.) passe de 2,29 € à gratuit.



Améliorez votre santé en vous assurant de boire assez d'eau chaque jour. A chaque fois que vous buvez de l'eau, indiquez le à Primo Water !



Vous saviez que c'était le meilleur aliment de tous les temps ? Celui qui vous rend fort, qui vous garde svelte et qui améliore la santé ? Télécharger l'app gratuite Primo Water





Qoin (App, iPhone, v2.1.15, 40 Mo, iOS 11.0, Dmitry Vinnichuk) passe de 2,29 € à gratuit.



Qoin est synonyme de rapidité et d'efficacité, vous aidant à gérer vos finances sans vous gêner. Commencez par nommer, définir la devise et déterminer le montant de votre budget. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter votre salaire mensuel. Fixez une limite quotidienne pour contrôler vos dépenses ou surveillez simplement l'indemnité journalière.



Chaque fois que de l'argent entre ou sort, glissez vers le haut et enregistrez-le. L'application comprend toutes les devises mondiales, les catégories personnalisées, les statistiques, la possibilité de transférer de l'argent entre les budgets, la protection par mot de passe et un mode sombre.



Les + : Pour ceux qui veulent gérer leur budget Télécharger l'app gratuite Qoin





JEUX GRATUITS iOS :

Tone Sphere (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.8.1, 821 Mo, iOS 9.0, Bit192 Labs) passe de 3,49 € à gratuit.



Voyagez et explorez le monde sphérique de Tone Sphere en utilisant votre sens du rythme !



Plus de 65 chansons et 250 niveaux vous attendent dans ce jeu de rythme à 360 degrés dans un étrange espace en trois dimensions !



Les + : Très en couleur

Si vous aimez le rythme, foncez ! Télécharger le jeu gratuit Tone Sphere





Deemo (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v3.7.2, 2,8 Go, iOS 9.0, Rayark International Limited) passe de 2,29 € à gratuit.



De la même équipe que Cytus, un jeu musical et rythmique acclamé dans le monde entier. Rayark vous propose Deemo.



Deemo propose une histoire et un style musical centré sur des mélodies au piano. Concrètement Deemo est un jeu de rythme musical comme par exemple Tap Tap Revenge. Il vous faudra taper au bon moment sur l'écran où des barres vont défiler en rythme avec les mélodies.



Les + : Les graphismes

Le jeu en français Télécharger le jeu gratuit Deemo





My City : After School (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.3.1, 344 Mo, iOS 10.0) passe de 3,49 € à gratuit.



Dans My City, on commence à s'amuser après l'école ! Appelez donc vos amis d'école et invitez vos voisins à vous rencontrer au parc, on va commencer à s'amuser. Skating, lecture, cours de karaté, voilier radiocommandé, faire des graffitis et même du shopping.



Il y a des tonnes de choses à faire et de lieux à explorer. Venez découvrir tous les nouveaux personnages, promenez-vous dans tous les lieux amusants et prenez plaisir à créer vos propres histoires.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit My City : After School





Night of the Full Moon (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.1.5, 726 Mo, iOS 9.0, Giant Network Technology Co., ...) passe de 1,09 € à gratuit.



"Night of the Full Moon" est un jeu de cartes. Il n'y a pas de guide obligatoire pour les débutants, pas de connexion Interne.



Chaque PNJ et BOSS se voient attribuer des objectifs. Des choix différents apporteront des fins différentes.



Afin de retrouver la grand-mère disparue, le Petit Chaperon Rouge s'est rendu seul dans la Forêt Noire, où il faisait toujours nuit et il faisait noir. Elle est sur le point d'affronter le gardien des elfes de la forêt, le féroce loup-garou, la sorcière sédentaire, les étranges villageois et la vérité qui a lentement fait surface...



Les + : Plus de 500 cartes Télécharger le jeu gratuit Night of the Full Moon





Hack RUN (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v13.1.0, 50 Mo, iOS 9.0, i273, LLC) passe de 3,49 € à gratuit.



Devenez un hacker dans ce jeu qui simule une console DOS via laquelle vous devez vous introduire dans les petits secrets d'une mystérieuse organisation. Un jeu dans la même catégorie que Lifeline.



Du coup, point de graphisme mais une ambiance façon Matrix où votre clavier et votre cerveau seront vos seules armes.



Les + : Prenant et intelligent

Consomme peu de batterie Télécharger le jeu gratuit Hack RUN





Cubes : brain teaser (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9, 303 Mo, iOS 6.0, zPower Software FZE) passe de 1,09 € à gratuit.



Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes : brain teaser





PROMOS iOS :

DRAGON QUEST (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.6, 30 Mo, iOS 7.0, SQUARE ENIX) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Découvrez le RPG qui a conquis deux générations de joueurs ! Plongez dans un monde médiéval regorgeant de magie, d’épées et de monstres de tous poils, le tout en un seul package !



Square Enix propose en effet le tout premier épisode de la saga Dragon Quest. Proposé à un prix nettement moins élevé que les autres, il est maintenant en promotion. Certains le décrivent comme le pionnier du jeu de rôle à la japonaise sur consoles.



Si vous aimiez les jeux RPG sur Gameboy, vous allez adorer. Télécharger DRAGON QUEST à 2,29 €





Kingdom: New Lands (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.3.2, 172 Mo, iOS 10.0, Raw Fury) passe de 9,99 € à 5,49 €.

Kingdom : New Lands est un jeu de stratégie de type tower defense en 2D dans lequel vous incarnez un roi et ses armées en guerre contre d'autres clans. Vous avez une totale liberté sur vos choix, d'où une certaine difficulté pour gérer et développer son royaume. Un conseil, une bonne dose de réflexion sera nécessaires afin de gérer au mieux vos unités et renforcements de village.



Le jeu est superbe graphiquement avec des effets très réussis, même en pixel-art et ses animations sont tout aussi jolies. La durée de vie est énorme et le gameplay très travaillé avec des tonnes de choses à faire.



Les + : Récompensé en 2016

Une aventure incroyable Télécharger Kingdom: New Lands à 5,49 €





FINAL FANTASY V (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.4, 160 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 7,99 €.



FINAL FANTASY V est disponible en français sur iPhone, iPod touch et iPad. Un portage de la version GameBoy Advanced qui a subi un gros lifting graphique, normal le titre date de 1992 !



Ce titre révolutionnaire offrait aux joueurs des possibilités de personnalisation des personnages sans précédent grâce au nouveau système de classes et de compétences, inspiré de celui de FINAL FANTASY III. Les personnages en 2D étaient en outre plus détaillés et plus expressifs. Le joueur pouvait ainsi laisser libre cours à son imagination et se plonger plus encore dans l'histoire.



Un excellent RPG old-school ! Télécharger FINAL FANTASY V à 7,99 €





FINAL FANTASY VI (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0.6, 663 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 15,99 € à 7,99 €.



FF VI est un jeu incroyable, une légende du jeu de rôle à la japonaise comme Square savait les faire à l'époque. Si vous avez aimé le jeu original, vous apprécierez la qualité de l'adaptation pour appareils mobiles et tablettes : graphismes, sons et support tactile.



Les personnages ont été retravaillés et lissés, les décors ont été eux aussi améliorés, les ambiances sonores sont parfaites et le jeu sur écran tactile est très bon.



Une histoire prenante, des dizaines d'heures de jeu et des personnages attachants à faire évoluer vous attendent !



Les + : Un RPG sans compromis

Une durée de vie énorme Télécharger FINAL FANTASY VI à 7,99 €