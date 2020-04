Morphea 2 : un sommier connecté pour détecter l'apnée du sommeil

Après un matelas connecté signé Withings, voilà le premier sommier connecté pour détecter l'apnée du sommeil. En partenariat avec Maliterie, le spécialiste français de la santé connecté va donc plus loin pour améliorer le sommeil des nombreuses personnes qui dorment mal.



Nommée Morphea 2, il s'agit d'une version améliorée de la literie du fabricant Maliterie doté des capteurs Withings Sleep Analyzer, certifiés médicalement, ultra sensibles et performants. Ces derniers sont désormais intégrés dans le sommier et non plus dans le matelas.

Withings et Maliterie proposent un sommier intelligent

La nouvelle literie connectée « Morphea2 » permet ainsi de ne plus dépendre d'un matelas spécifique et donc de choisir son confort. Il suffit d'avoir le sommier et d'y placer ce que vous voulez par-dessus.

Elle fait suite à la 1ère version du Morphea, déjà développée par Maliterie il y a 5 ans, où le choix du confort était imposé. Quand on sait que 70% du confort provient du matelas.... le sommier parait logiquement plus adapté à ce genre d'innovation.

Pourquoi un lit intelligent ?

Le temps de sommeil des français est plus réduit que jamais, notamment à cause des écrans, et la moitié d'entre eux estime au réveil ne pas avoir assez dormi ou avoir eu un mauvais sommeil. Si il n'est pas toujours possible de dormir plus, il faut essayer de dormir mieux. L'analyse et l'accompagnement fournis dans le cadre d'une literie connectée constituent un bon début.



La nouvelle gamme de sommiers Morphea2 donc été conçue spécialement pour optimiser les surfaces de contacts avec les capteurs. Si ces derniers ont un emplacement de prédilection sur le sommier (morphologie standard), ils sont repositionnables pour s'adapter à tous les profils et notamment aux cas particuliers (sportifs, personne seule dormant au centre d'un lit double, etc.).



Evidemment, la technologie incluse ne se voit pas, à l'exception du câble d'alimentation et des ports USB latéraux. Tout est intégré et ne gêne pas l'utilisateur.

Et les capteurs ?

Enfin, les « Sleep analyzer » de Withings analysent les cycles de sommeil (léger, profond, paradoxal), mesurent la fréquence cardiaque et détectent les ronflements. Au réveil, les capteurs se connectent automatiquement à l'application Health Mate via Wi-Fi (pas de transmission la nuit, donc le téléphone peut rester éteint).



L'utilisateur découvre alors son score de sommeil, comprend les paramètres qui influent sur la qualité de celui-ci et reçoit des recommandations pour l'améliorer (coaching du comportement et de l'hygiène de vie associés). Les capteurs de Withings ont d'ailleurs fait l'objet d'une validation via une étude clinique et ont obtenu le marquage CE médical.

Le Morphea 2 sera proposé en pré-commande début mai sur le site maliterie.com puis déployé dans les 34 magasins du groupe à compter de septembre 2020.

Prix du Morphea 2

Le Morphea 2 intégrant les capteurs Sleep analyzer de Withings est affiché à partir de 649€ et existe en 5 tailles : 140x190 ou 200, 160x200, 2x80 ou 90 x200.

Si vous voulez juste un matelas, il existe toujours le Withings Sleep vendu au prix de 100€ à cette adresse.



