Le projet StopCovid sur iOS et Android annulé ?

Il y a 24 min

Julien Russo

Au Royaume-Uni, en Allemagne et dans de nombreux autres pays dans le monde, une application permettant de ralentir la propagation du Covid-19 va voir le jour d'ici les prochains jours. Beaucoup utiliseront la solution d'Apple et de Google, qui consiste à suivre avec qui nous avons été en contact pour après être notifié si cette personne se déclare infectée ou avoir des symptômes.

StopCovid annulé ?

Apple et Google donneront l'API qui permet le traçage du Bluetooth, cependant pour les applications, chaque pays va devoir développer soi-même son app pour intégrer le système des deux géants californiens.

Si l'Allemagne est d'accord et le Royaume-Uni aussi, la France reste elle dans l'incertitude d'exploiter ou non le traçage des deux entreprises. Le projet de l'application "StopCovid" serait même au point mort !

Un parlementaire français (qui est resté anonyme) a déclaré que le projet "StopCovid" n'avançait pas et qu'il est fort probable que l'application ne voit jamais le jour. Il a déclaré à l'AFP : "Ce n’est pas prêt et ce sera sûrement doucement enterré. À la française".

Mauvaise foi ou vérité ? Du côté de l'entourage de Cédric O, le secrétaire d'État au Numérique, on affirme que les développeurs travaillent toujours autour de ce projet qui devrait voir le jour prochainement.

Au parlement Édouard Philippe continue de croire en cette application, il a déclaré : "Pour l'heure, compte tenu des incertitudes, je serais bien en peine de dire comment cette application fonctionnera précisément. Il me semble que le débat est un peu prématuré. Lorsque l'application, en cours de développement, fonctionnera, nous organiserons un débat spécifique suivi d'un vote spécifique" .



Pour l'instant la France rejette toujours l'idée d'utiliser le traçage Bluetooth d'Apple et de Google. Du côté de nos voisins allemands, l'affaire est déjà close, après de longues hésitations, le gouvernement a compris que c'était la meilleure solution et la plus efficace pour réduire la propagation du Covid-19.

Pour rappel, suite aux inquiétudes autour du fonctionnement de l'API, des représentants des deux entreprises californiennes ont pris l'initiative de répondre à des questions pour que les choses soient plus claires sur le fonctionnement.