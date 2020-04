Spotify : une nouvelle application pour les télévisions sous Android TV

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Les développeurs du célèbre service de musique en streaming, Spotify, semblent ne jamais s'arrêter de proposer des nouveautés. Cette fois-ci, ce sont les possesseurs de téléviseurs qui sont concernés, puisqu'une nouvelle application vient d'être lancée.



En effet, malgré une présence sur Android TV, la société suédoise vient de lancer une nouvelle version avec refonte complète de l’interface et d'autres nouveautés.

Spotify assoit un peu plus sa présence

Avec sa nouvelle application disponible pour les téléviseurs Android, Spotify va encore plus loin et tente d'atteindre de nouveaux potentiels clients. L'interface a été totalement refaite et apporte également des stations radio recommandées et les fameux Daily Mix.



L'application veut également aider l'utilisateur avec ses goûts, que ce soit en affichant les derniers albums et morceaux écoutés sur la page d'accueil, ou en suggérant des artistes via la fonctionnalité recherche.



Une arrivée qui coïncide avec la mise en place d’Apple Music sur les téléviseurs de Samsung fonctionnant sous Tizen.

