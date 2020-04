War Robots Remastered : une grosse mise à jour graphique sur iOS et Android

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Réagir

War Robots fait figure de taulier dans la catégorie des jeux de combats avec des robots. Depuis six ans, ce PvP multijoueur caracole en tête de l'App Store et du Play Store avec pas moins de 150 millions de téléchargements. Malgré une concurrence toujours plus rude, le jeu de Pixonic reste numéro un. Et pour s'en assurer un peu plus, les développeurs viennent d'annoncer la plus grosse mise à jour du jeu pour cet automne avec War Robots Remastered.



War Robots Remastered bientôt sur iPhone, iPad et Android

War Robots Remastered sortira donc cet automne avec de nombreux changements dont des améliorations graphiques notables, de nouvelles animations, des cartes retravaillées, une interface remaniée et plus encore.



Nos amis de Pixonic qui développent et éditent le jeu War Robots nous ont prévenu de l'arrivée prochaine de la version Remastered. Juste après avoir fêté le sixième anniversaire avec du contenu en pagailles, ils sont déjà au travail sur ce qui sera la plus grosse mise à jour du PvP. Oui, ce sera une "simple" nouvelle version et non pas un nouveau jeu. L'intérêt est que tout le monde conserve sa progression, tout en profitant des nouveautés. Regardez la différence entre les deux versions sur un iPhone dernier cri :

Si vous n'avez jamais installé War Robots, il s'agit d'une référence du shooter tactique avec des batailles épiques entre des machines géantes qui vous rappelleront Transformers et même un certain Goldorak. Sa version remasterisée tirera profit des technologies les plus récentes pour assurer une fidélité graphique digne des standards mobiles actuels. Robots, environnements et armes bénéficieront d'améliorations visuelles importantes :

Des animations et des textures entièrement remasterisées pour l'ensemble des 58 robots et armes du jeu

Plus d’une centaine de nouveaux effets visuels

Quatre cartes retravaillées : Canyon, Valley, Moon, et Powerplant

Des améliorations d'éclairage sur huit cartes

Une interface remaniée

Pour que le plus grand monde puisse continuer à y jouer, tout en étant à la page graphique, Pixonic a même prévu quatre options graphiques : Performance, Équilibre, Qualité, et Ultra. Sur iOS, le jeu sera optimisé grâce à la technologie Metal de Apple. Plusieurs phases de test seront effectuées avant la sortie de la version remasterisée. On ne manquera de vous avertir d'une éventuelle bêta.

Regardez le trailer vidéo :

Télécharger le jeu gratuit War Robots. PvP Multi-joueur