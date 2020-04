Apple va payer 18 millions de dollars pour un recours collectif contre FaceTime

Le recours est défini comme étant tous les propriétaires californiens d'appareils Apple iPhone 4 ou 4S non jailbreakés avec iOS 6 ou des systèmes d'exploitation antérieurs", selon le rapport. 30% du fonds de règlement ira à l'avocat du groupe, tandis que les deux premiers demandeurs nommés recevront chacun 7 500 $.

C'est donc officiel, Apple a décidé de trouver un commun accord face au recours collectif lancé contre FaceTime : ainsi, la firme doit débourser 18 millions de dollars, dont une partie servira de compensation à 90% des membres. Il faut dire que FaceTime n'est plus compatible avec les appareils sous iOS 6 ou versions antérieurs, ce qui représente 3,6 millions d'appareils.

Récemment, nous vous informions qu'Apple était au coeur d'un litige avec comme cible, son application d'appels vidéo FaceTime. En effet, un recours collectif avait été lancé contre la Pomme, celui-ci affirmant que la firme avait intentionnellement rompu la possibilité d'utiliser l'outil de visio sur des iPhone plus anciens. Selon Law360, Apple a conclu un accord de 18 millions de dollars dans cette affaire, alors que celle-ci devait passer devant le juge ce mois-ci.

