Facebook : Les résultats financiers de T1 2020 sont annoncés

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Les derniers résultats de Facebook sont particulièrement positifs. En effet, le confinement pousse les gens à utiliser plus fréquemment les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, ce qui augmente les revenus publicitaires des réseaux de Mark Zuckerberg lors du premier trimestre 2020.



Un chiffre d'affaires qui évolue de +18%

C'est des résultats supérieurs aux attentes des analystes.

Facebook a dévoilé hier soir ses résultats pour le premier trimestre de 2020. Le réseau social a annoncé avoir augmenté son chiffre d'affaires à 17,74 milliards de dollars, quand l'année dernière à la même période, Facebook réalisait 15,08 milliards. Une belle hausse de 18% !

Si le CA augmente, le bénéfice net aussi. Facebook réalise 4,9 milliards de dollars contre les 2,43 milliards au premier trimestre de 2019.



Du côté des utilisateurs, il y a aussi une évolution qui va dans le bon sens. Facebook possède désormais 2,6 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et ça, c'est sans compter Instagram, WhatsApp ou Facebook Messenger !

Cela représente une hausse de 10% sur les 12 derniers mois.

Le nombre d'utilisateurs quotidien est aussi très positif et montre toujours un intérêt croissant dans Facebook. L'entreprise a déclaré qu'elle avait quotidiennement 11% de connexions en plus sur l'application et sur le site web. Cela représente 1,73 milliard d'utilisateurs journaliers.

Facebook dit avoir conscience que ses chiffres sont boostés parce qu'il y a le confinement. L'engagement risque de ne plus être le même quand les gens commenceront à retourner au travail et reprendront des activités à l'extérieur.

Malgré tout, le confinement est bénéfique pour l'entreprise, qui en a bien profité sur le premier trimestre.

Mark Zuckerberg a déclaré : "Notre travail a toujours consisté à vous aider à rester en contact avec vos proches. Les gens comptent plus que jamais sur nos services et nous nous efforçons de les garder en sécurité, informés et connectés".



Nous sommes en ce moment dans la période où les entreprises communiquent leurs chiffres d'affaires du premier trimestre. On remarque que celles qui ont l'essentielle de leur activité en ligne (comme Amazon ou Netflix) réalisent des chiffres records, pour les autres, les choses sont plus compliquées !

Pour rappel, ce soir à 22h Apple dévoilera ses chiffres du T1 2020. L'annonce sera à suivre de près sur iPhoneSoft.

Télécharger l'app gratuite Facebook