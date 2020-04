FaceTime : Les bulles qui grossissent pourront être désactivées dans iOS 13.5

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Apple a livré hier soir une nouvelle bêta d'iOS 13.5, de nombreuses nouveautés sont arrivées, comme l'API du projet en commun d'Apple et Google, mais aussi la détection du port d'un masque pour éviter que le Face ID fasse des tentatives inutiles. L'autre nouveauté détectée dans les réglages concerne FaceTime et son utilisation en groupe.

Il va être possible de désactiver les bulles qui grossissent

Avez-vous déjà testé FaceTime en groupe ? Quand vous êtes nombreux dans une conversation, il est parfois difficile d'afficher tous les interlocuteurs en gros sur l'écran. Depuis le début des conversations à plusieurs sur FaceTime, Apple avait imaginé un système où la bulle grossit quand une personne est en train de parler.

Sauf que ce que n'avait pas pensé Apple, c'est que quand tout le monde parle en même temps, le grossissement des bulles peut se faire dans tous les sens. Ce qui fatigue l'utilisateur au bout de quelques minutes !

Désormais, avec iOS 13.5 il sera possible de désactiver le grossissement des bulles automatiques quand une personne parlera. L'avantage sera d'avoir une communication plus statique !

Dès que la version sera publique, il vous suffira d'aller dans les réglages de l'iPhone puis dans FaceTime. À cet endroit vous trouverez un petit interrupteur qu'il faudra mettre en off pour désactiver cet effet.

Cette décision d'Apple est une bonne idée et permettra à l'utilisateur de faire son choix. Puisqu'après tout, certaines personnes apprécient cette fonctionnalité qui permet de voir facilement qui parle dans la conversation. Parce que quand on est à une vingtaine, on ne reconnait pas forcément la voix de la personne qui parle !