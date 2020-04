iMessage : Apple a prévu la possibilité de les modifier

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Déjà 9 ans que le service iMessage a été lancé par Apple, permettant une communication entre les appareils de la firme, que ce soit pour envoyer du texte, des images et d'autres.



Au fur et à mesure des années, la Pomme a amélioré sa messagerie, que ce soit au niveau du design ou des fonctionnalités. Seulement, ces derniers sont encore en retard face à la concurrence, comme WhatsApp ou Telegram.



Mais, un nouveau brevet vient d'être publié par Apple, et il pourrait bien faire plaisir aux utilisateurs.

La possibilité d'éditer les messages sur les iPhone ?

En effet, ce brevet laisse entrevoir la possibilité de modifier les messages après leur envoi, ce qui est plutôt attendu du côté des utilisateurs. Le brevet a été déposé par Apple en décembre 2019 et publié aujourd'hui par le United States Patent and Trademark Office (USPTO).



Alors, peut-être que la Pomme nous prépare cette petite surprise pour le lancement d'iOS 14, qui devrait être lancé cet automne. Selon eux, la fonctionnalité offrira une meilleure expérience de messagerie, car il ne sera pas nécessaire de renvoyer un nouveau texte pour corriger une erreur.



Pour faire une modification, il suffirait de rester appuyer sur le message en question pour faire apparaitre l'option.



Source