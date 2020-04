iOS 13.5 : Face ID détecte quand vous portez un masque

Il n'est pas simple pour une reconnaissance faciale de vous reconnaitre quand vous avez un masque. Malheureusement, avec la situation actuelle, nous allons être nombreux à en porter, que ça soit en France ou dans le reste du monde quand le confinement sera terminé. Si le Face ID n'arrive pas à vous reconnaitre, Apple a fait en sorte qu'il s'adapte.

Plutôt que de prendre des risques et déverrouiller l'iPhone, Apple a préféré vous demander de saisir le code. Dans iOS 13.5, quand vous allez porter un masque, le Face ID le détecte et ne va pas tenter de vous reconnaitre, puisque l'analyse de votre visage ne peut être optimale.

L'iPhone passera directement à "Saisissez le code", le clavier numérique apparaitra et vous devrez entrer le code de déverrouillage de votre iPhone.

Cette nouveauté a été remarquée par Guilherme Rambo qui a montré en vidéo comment l'iPhone réagit quand vous portez un masque. Cette modification est surtout un gain de temps pour l'utilisateur. Apple est conscient que le port du masque n'est plus nécessaire qu'en Chine, mais l'est dans le monde entier.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p