Tesla : la conduite autonome sous forme d'abonnement ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

On ne présente plus Tesla, célèbre constructeur de voitures qui se veulent autonomes : au fur et à mesure des mois, les voitures en circulation ont le droit à des mises à jour, se rapprochant de plus en plus du véhicule du futur.



La grosse étape ? Proposer la conduite automatique dans le monde entier... Seulement, pour en bénéficier, les clients doivent souscrire à l'option à 6 300 €, en plus du prix total.



Une somme conséquente, pour une fonctionnalité dont il est difficile de présager la mise en place, notamment en Europe.

La conduite autonome en abonnement chez Tesla

Seulement, Elon Musk, fondateur de la firme, semble vouloir proposer une nouvelle possibilité de payer l'option conduite autonome. En effet, les dirigeants réfléchiraient à la rendre disponible sous la forme d'un abonnement mensuel, sans que l'on sache de quel montant on parle à l'heure actuelle.



L'information, elle, a été débusquée dans le code source quelques jours auparavant, mais a été officialisée cette nuit, durant l’annonce des résultats trimestriels.



Pour le moment, Elon Musk n'a pas donné de tarif, ni de date de lancement, mais c'est une belle nouvelle pour ceux qui souhaitent attendre son arrivée réelle (elle ne cesse d'être repoussée).



Du côté des résultats, Tesla peut se vanter d'afficher un troisième trimestre rentable, et ce, malgré le coronavirus.



