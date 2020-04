Warren Buffett n'arrive pas à utiliser son iPhone, malgré des heures passées avec Tim Cook pour l'aider

Warren Buffett est l'un des plus gros investisseurs en actions Apple. C'est aussi un redoutable homme d'affaires qui ne lâche rien jusqu'à ce qu'il ait obtenu ce qu'il voulait. Récemment interviewé par CNBC, Monsieur Buffett a expliqué que même s'il aimait Apple, il ne savait toujours pas utiliser son iPhone. Il explique même avoir peur quand il sonne.

Warren Buffett a de l'humour

On a tous une personne âgée dans son entourage qui est phobique des nouvelles technologies. Vous savez, la personne qui est en sueur quand vous lui prêtez votre dernier iPad Pro. Pour Warren Buffett, les nouvelles technologies ce n'est que complication.

Lors d'une interview, il a expliqué que Tim Cook avait passé de nombreuses heures avec lui pour l'aider à utiliser son iPhone 11. Il a déclaré : "Je suis allé en Californie et Tim Cook a passé des heures à essayer de m'amener à un niveau digne d'un enfant de deux ans. Et il n'a pas vraiment réussi ".

On imagine la scène avec Tim Cook en train d'expliquer comment ouvrir une page sur Safari !

L'homme d'affaires a même être décrit ressentir un sentiment de nervosité quand son iPhone se met à sonner : "J'ai peur qu'il sonne et que je ne sache pas quoi en faire".

Au-delà de ce moment difficile, il a expliqué avoir passé une superbe journée avec Tim Cook. Comme il le dit souvent, le CEO d'Apple est "une personne formidable".

Warren Buffett est loin d'être le seul senior qui n'est pas à l'aise avec les nouvelles technologies. En France, selon une étude relayée par l'Express, environ 23% de la population se dit "ne pas être à l'aise avec le numérique". La majorité des concernées sont les personnes âgées, mais il y a aussi des jeunes qui ne se sont pas forcément intéressés plus jeune ou qui n'avaient pas les moyens pour acquérir un ordinateur ou un smartphone.

Cela peut poser des problèmes pour l'accès aux services publics en ligne, comme payer ses impôts ou pour immatriculer un véhicule neuf.



Au final, Warren Buffett n'a pas besoin de s'inquiéter quand il se sent dépasser à l'idée d'utiliser son iPhone. Il y a plein d'autres personnes qui rencontrent aussi des difficultés.

Au moins Tim Cook pourra dire qu'il a essayé !



