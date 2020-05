Cook : l’iPhone SE 2 est plus rapide que tous les Android

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

10

Apple a commercialisé le nouvel iPhone SE 2020 fin avril, et Tim Cook a profité de la publication des résultats financiers pour déclarer que la société observait une réponse positive des critiques et des clients. Cook a fièrement expliqué que l'iPhone SE offre une grande valeur et est plus rapide que les téléphones Android les plus rapides.



L’iPhone SE va faire craquer les fans d’Android

Les commentaires de Cook sont venus en réponse à une question sur la capacité du nouvel iPhone SE à se vendre dans des zones géographiques spécifiques. Cook a répondu que même s'il pouvait faire "encore mieux" dans les zones à revenu médian inférieur, il s'attend à ce qu'il attire également un "bon nombre" d’utilisateurs Android.



L'avantage de l'iPhone SE, explique Cook, est qu'il intègre le moteur de l'iPhone 11 dans un format plus petit et plus abordable. Le PDG parle bien évidemment de la puce A13 qui équipe les iPhone 11 et le dernier iPhone SE.

Il se vend dans toutes les zones géographiques, mais je m'attendrais à le voir faire encore mieux là où les revenus médians sont moindres. Je m'attendrais même à ce que bon nombre de personnes passent à iOS. C’est une offre incroyable. C'est le moteur de nos meilleurs téléphones, dans un package très abordable, et il est plus rapide que les téléphones Android les plus rapides. C'est une valeur exceptionnelle.

Cook a également été questionné pour savoir si le nouvel iPhone SE faisait partie des plans d'Apple pour ajuster le prix de la gamme iPhone.

Il a contesté cela, affirmant plutôt qu'Apple a toujours essayé de fournir des produits solides à de bons prix :

Nous avons toujours cherché à fournir le meilleur produit à un bon prix. Cette stratégie fondamentale n'a pas changé du tout. Comme vous le savez, nous avons eu un SE pendant un certain temps. C'est super de le ramener, c'était un produit bien-aimé. Je ne dirais rien d'autre que le fait que nous voulons offrir aux gens la meilleure offre possible tout en fabriquant le meilleur produit.



Nous sommes en grande partie d’accord avec le fait que l’iPhone SE est un excellent téléphone, mais on aurait aimé un écran LCD total comme sur l’iPhone 11 ou l’iPhone XR, quitte à le vendre un poil plus cher. Ou alors une version Plus de la même taille mais avec cet écran. Et vous, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !