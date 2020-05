Music Match : testez votre connaissance musicale

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Vous aimez la musique ? Vous pensez être incollable sur plusieurs artistes ou groupes ? Alors, l'application Music Match - pair songs quiz (v1.2.0, 51 Mo, iOS 9.0) pourrait vous plaire !



En effet, cette dernière propose le concept connu et reconnu des paires à reconstituer, mais sous un format musical. En effet, une fois l'application en route, il vous suffira de chercher un chanteur ou de vous laisser tenter par les suggestions.



12 cartes musicales apparaîtront, chacune contenant un extrait d'une chanson de l'artiste choisi : il faudra alors assembler les paires provenant du même titre.

Music Match : mémoire et musique

Trouvez et jouez avec n'importe quel artiste ou groupe de musique que vous aimez !

Pour ce faire, le développeur Patrik Prepsl fait appel à la bibliothèque d'Apple Music : si l'article avec lequel vous souhaitez jouer a au moins 6 morceaux au sein du service de streaming, il vous sera possible de jouer avec.



Votre but sera donc d'associe 6 chansons sur 12 cartes musicales pour terminer la partie et vous lancer à l'assaut d'un autre groupe ! Plus vous êtes rapide et moins vous faites d'erreurs, plus votre score et vos bonus seront élevés.



Un classement est disponible pour vous comparer avec les autres joueurs et montrer que vous êtes LE plus grand fan !

Télécharger le jeu gratuit Music Match - pair songs quiz