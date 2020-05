StopCovid : La France n'aura probablement jamais son app de traçage

Hier à 22:19

Julien Russo

10

C'est désormais officiel, le déconfinement du 11 mai (s'il a vraiment lieu) se fera sans l'application StopCovid. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a confirmé, elle ne sera pas prête et ne le sera peut-être jamais. L'idée du gouvernement de proposer une application se servant du traçage Bluetooth est aussi vite partie qu'elle est arrivée.

Le gouvernement ne croit pas à une réelle utilité d'une app pour le plan déconfinement

Le projet StopCovid n'a pas convaincu le Premier ministre Édouard Philippe qui avait déclaré le 28 avril qu'une application ne serait pas d'une grande utilité pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Si certains pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne sont prêts pour déployer une application avec ou sans l'API d'Apple et de Google, en France on ne croit pas à l'assistance de la technologie pour prévenir les citoyens d'une probable contamination au Covid-19.



Aujourd'hui, Olivier Véran a déclaré que l'application ne sera pas prête pour le 11 mai. Dans sa déclaration relayée par Le Monde, le ministre de la Santé utilise des mots qui font penser que cette application ne verra peut-être jamais le jour : "Au 11 mai, non, il n’y aura pas d’application StopCovid disponible dans notre pays et le Premier ministre a été très clair, si ce type d’application devait voir le jour, être opérationnel, devait faire montre d’efficacité, il y aurait un débat spécifique au Parlement, rien n’a changé de ce point de vue là."

Pour rappel, la France a refusé d'utiliser l'API des deux géants californiens. En effet, Apple et Google proposaient de fournir un système permettant d'effectuer un traçage Bluetooth entre un iPhone et un smartphone Android, afin de prévenir une personne qui a été en contact avec une autre contaminée ou présentant des symptômes. L'Allemagne a compris qu'accepter l'API des deux entreprises qui dominent le marché des OS mobile était la meilleure solution.

Ce que reproche le gouvernement français à ce type de dispositif c'est que son efficacité n'est pas prouvée.