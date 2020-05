La Digital Key 2.0 est prête pour ouvrir les voitures avec Carkey

En plein milieu des rumeurs autour de la fonctionnalité "CarKey" pour iPhone, le Car Connectivity Consortium a annoncé aujourd'hui que sa spécification basée sur NFC Digital Key Release 2.0 a été finalisée et mise à la disposition de ses membres, dont Apple.

CarKey bientôt lancé par Apple ?

La spécification permet aux appareils mobiles de stocker, d'authentifier et de partager des clés numériques pour les véhicules avec une sécurité et une confidentialité de bout en bout. La spécification comprend la prise en charge d'un mode basse consommation, ce qui signifie qu'un véhicule peut toujours être déverrouillé avec un smartphone qui s'est récemment retrouvé à court de batterie, un système similaire au mode "Réserve de marche" utilisé pour les cartes de transport Apple Pay dans Wallet.



Pour aller de l'avant, le consortium développe une spécification Digital Key 3.0 basée sur Bluetooth LE et Ultra Wideband (la puce U1 de l'iPhone 11) pour permettre un accès sans clé passif et géolocalisé. Cela vous permettrait de laisser votre iPhone dans votre poche ou votre sac à dos lors de l'accès ou du démarrage de votre véhicule. Les modèles d'iPhone 11 qui ont cette fameuse puce ultra large bande pourront donc supporter cette future norme v3.



Pour mémoire, la nouvelle fonctionnalité "CarKey" qui permettra à un iPhone ou à une Apple Watch de déverrouiller, verrouiller et démarrer un véhicule compatible NFC sera gérée dans l'application Wallet. Elle devrait arriver dans iOS 14 même si on trouve déjà des traces dans iOS 13.4.



Il suffira alors de s'approcher de sa voiture avec son iPhone pour l'ouvrir. Vous pourrez décider d'utiliser le mode Express pour l'ouvrir sans confirmer Touch ID ou Face ID, comme dans le métro de certaines villes compatibles avec la norme d'Apple. Enfin, BMW pourrait être le premier constructeur à intégrer Carkey dans ses véhicules.



Rendez-vous début juin à la WWDC 2020 pour en savoir plus sur iOS 14 et certainement CarKey.



