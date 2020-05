L'iPhone SE 2020 est le plus résistant de tous les smartphones

Si la résistance est pour vous un élément clé lors de l'achat de votre nouvel iPhone, alors le comparatif entre l'iPhone SE 2020 et l'iPhone 11 Pro Max va vous intéresser. Nous avions déjà vu que l'iPhone SE 2 était résistant dans une première session de drop test peu de temps après sa sortie, voilà qu'on le compare avec son opposé : l'iPhone 11 Pro Max. Il s'agit de la confrontation entre le plus petit et le moins cher, contre le plus grand et le plus onéreux. Qui va gagner ?

L'iPhone SE 2020 est aussi rapide et... plus résistant !

C'est encore PhoneBuff qui s'y colle avec ses machines pour tenir et lâcher les téléphones de plusieurs manières différentes. Alors que l'iPhone 8 est toujours le plus résistant de son classement, est-ce que son successeur spirituel, l'iPhone SE 2020 va faire aussi bien ?



Pour le premier test, les deux iPhone sont lâchés sur le dos d'environ un mètre de haut. L'iPhone 11 Pro Max a déjà un dos fissuré, tandis que le SE 2020 n'affiche aucun dégât visible. Un premier point facile pour le petit iPhone.



Ensuite, second test, il s'agit de réaliser la même chute, mais sur un angle du téléphone. Comme cela arrive fréquemment lorsqu'il tombe de notre poche. L'iPhone 11 Pro Max s'en sort mieux grâce à son cadre en acier, l'aluminium de l'iPhone SE 2 est un peu plus marqué.

Pour le troisième test, PhoneBuff passe à l'écran. Les deux iPhone tombent sur la face avant et les deux affichent une dalle fissurée. Mais le grand et lourd iPhone 11 Pro Max est plus touché avec bien plus de traces et de fissures.

Enfin, quatrième et dernier test : la répétition sur la face avant. Au bout de dix chutes, les deux fonctionnent encore mais l'iPhone 11 Pro Max ne permet plus d'utiliser l’appareil photo. Par contre, l'iPhone SE 2 est toujours fonctionnel à tous les niveaux, même si son aspect est désormais loin du neuf.



Résultat, il prend la tête ex-aequo avec l'iPhone 8 au classement des smartphones les plus résistants! Une belle performance pour celui qui s'affiche à 489€ (voir moins avec les promotions) contre 1 259€ pour l'iPhone 11 Pro Max. Bien sûr, la différence de taille et surtout de poids joue en la défaveur du 11 Pro Max, mais Apple pourrait travailler là-dessus pour le prochain iPhone 12 Pro Max afin de renforcer son téléphone le plus haut de gamme.



C'est un élément important pour vous la résistance ? Vous préférez un iPhone solide plutôt que de mettre une coque ?



