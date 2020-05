Apple Store : L'Australie est le prochain pays à rouvrir les boutiques

Il y a 3 heures

Julien Russo

Après la Corée du Sud et l'Autriche, c'est désormais l'Australie qui a eu le feu vert de l'Apple Park pour procéder à la réouverture des boutiques. Une bonne nouvelle après plus d'un mois de fermeture et une perte de chiffre d'affaires catastrophique. Tous les Apple Store ont eu l'autorisation de reprendre leur activité, sauf un qui a l'obligation de rester fermé.

Les Apple Store sont de retour

Tout est piloté depuis la Californie, la direction d'Apple donne les instructions en temps réel aux responsables des boutiques qui sont tous impatients de rouvrir. La firme de Cupertino a reconnu à plusieurs reprises observer de près l'évolution de la crise sanitaire dans chaque pays où elle exerce une activité de ventes physiques. Dès que Apple constate que les statistiques sont en baisse et que l'économie reprend progressivement avec l'autorisation du gouvernement, la pomme autorise la réouverture des Apple Store avec des mesures très strictes.



Dès vendredi prochain, les Apple Store en Australie vont accueillir à nouveau des clients. Au total, il y en a 22, mais seulement 21 ont été autorisées à reprendre l'activité.

Celui qui restera les portes closes est le magasin de Sydney, non pas parce que le risque est trop inquiétant, mais parce que la boutique est en plein coeur de travaux qui ont commencé en janvier et qui ne sont pas encore finalisés.

À l'occasion de la réouverture, les boutiques australiennes auront des horaires spéciaux. Elles ouvriront à partir de 10h et fermeront à 17h.

Une mesure prise également en Corée du Sud et en Autriche. Apple veut que ses équipes reprennent en douceur le travail.

Voici ce qu'a demandé Apple aux employés des Apple Store en Australie :

Privilégier le service et le support

Encourager les ventes en ligne pour ceux qui sont intéressés pour acquérir un nouveau produit

Les clients sans rendez-vous peuvent patienter plus longtemps

Contrôler le nombre de personnes à l'intérieur, faire patienter ceux qui veulent entrer à l'extérieur

Faire maintenir une distance obligatoire entre les clients

Les masques doivent être portés à l'intérieur de l'Apple Store

Contrôle de température requis

Les écrans des appareils de tests doivent être nettoyés plusieurs fois dans la journée

N'organiser aucun atelier Today at Apple

Chaque responsable d'Apple Store en Australie a été dans l'obligation d'accepter ces règles indispensables pour que la réouverture des boutiques se réalise dans de bonnes conditions.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'Australie compte 6825 cas confirmés de Covid-19, 95 décès et 5859 guérisons.

Comparé à certains pays européens, le pays semble maîtriser la situation.