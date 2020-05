MacBook Air/Pro : Apple dépose un brevet d'écran incurvé

-Apple explique le mécanisme utilisé, il serait capable de supporter le poids de l'écran, grâce à une structure qui deviendrait rigide lors de l'ouverture du MacBook. Un système assez complexe, mais qui tient la route ! Le brevet ne date pas d'hier. Il a été publié aujourd'hui, mais a été enregistré le 14 septembre 2018 , ce qui montre que les ingénieurs doivent être bien plus avancées qu'on ne le pense.

La firme de Cupertino réfléchit à un changement majeur pour ses MacBook. En effet, Apple voudrait créer un ordinateur portable en une seule pièce. Le fonctionnement serait similaire aux smartphones pliables que l'on connaît de nos jours. Pour l'utilisateur rien ne changerait dans l'utilisation, puisqu'il pourrait fermer aussi facilement qu'il ouvre son MacBook. Pour réaliser cela, Apple imagine plusieurs couches superposées qui permettraient d'obtenir un état non compressé à un état compressé. Dans le brevet déposé, Apple décrit cela comme "un dispositif informatique personnel comprenant un corps d'une seule pièce ayant un aspect général sans soudure et qui comprend une partie pliable capable d'avoir une forme doucement incurvée"

Apple est toujours en quête de la nouveauté qui va créer la révolution dans sa gamme MacBook. La dernière en date serait de proposer un écran sans charnière. Comprenez par là, un écran qui serait en lien direct avec le clavier, sans aucun espace entre les deux. Apple décrit le mécanisme et schématise les avancées des ingénieurs.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.