MacBook Pro 13 : la nouvelle version 2020 compatible avec les écrans 6K

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

1

Avec la récente sortie de la nouvelle version du MacBook Pro 13" 2020, nous avons le droit à une version survitaminée made in Apple avec ajout du clavier à mécanisme ciseaux et les processeurs Intel 10ème génération.



Seulement, on n'en savait pas plus sur les détails autour de la nouvelle machine : est-ce qu'on retrouve enfin le Wi-Fi 6 ? Quid des écrans 6K ?

Le MacBook Pro 13" toujours pas ami avec le Wi-Fi 6

Si vous aviez opté pour la version précédente de la machine d'Apple, il faut savoir que vous ne pouviez utiliser "que" un écran 5K ou deux écrans 4K.



Visiblement, la Pomme a rectifié le tir et permet désormais une utilisation des écrans 6K, mais attention... Car oui, toutes les machines ne pourront pas le faire : il faudra augmenter le prix et opter pour une version comportant le processeur Intel de 10ème génération.



La version basique, elle, embarque un processeur de 8e génération qui rendra la tâche impossible...



Autre point important, Apple n'a toujours pas fait l'effort de rendre sa machine compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi, sixième du nom, qui se contente du Wi-Fi 5. Une déception quand on sait que l'iPhone 11 et l'iPhone SE profitent déjà du WiFi 6...



En revanche, le MacBook Pro 13" prend en charge le son Dolby Atmos, ce qui devrait réjouir les spécialistes du son.