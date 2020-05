Tom Cruise va collaborer avec la NASA et Space X pour tourner un film dans l'espace

C'est une nouvelle pour le moins surprenante. Tom Cruise collabore actuellement avec la NASA et l'entreprise d'Elon Musk "Space X". L'objectif serait de tourner le premier film de l'histoire dans l'espace !

Réputé pour être aventureux et débordant d'idée, Tom Cruise serait l'acteur principal de ce film à gros budget.

Un projet en cours

Il s'agit d'une révélation exclusive publiée par Deadline. Alors que les tournages sur terre sont tous interrompus à cause de la pandémie, Tom Cruise aurait pour ambition de tourner un film dans l'espace. Pour réaliser ce rêve, l'acteur a eu besoin du soutien de la NASA ainsi que de Space X qui ont promis qu'ils soutiendront cet incroyable projet.

Malheureusement, pour l'instant nous ne savons rien de ce film. Le casting, la synopsis et la date du début du tournage sont pour l'instant inconnues.

À noter qu'il ne s'agira pas d'un nouveau film issu de la trilogie Mission Impossible.

L'idée de tourner dans l'espace n'est pas nouvelle. En 2003, James Cameron avait proposé à Tom Cruise de tourner un documentaire en 3D sur la Station Spatiale Internationale. Malheureusement le projet n'a jamais vu le jour et Cameron comme Cruise ont toujours cette ambition débordante de franchir un cap que personne n'a encore franchi pour l'instant.

Il est probable que ce film ait comme producteur, scénariste et réalisateur James Cameron. Nous aurons certainement des informations plus précises prochainement !

